KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Akdoğan: 'Kuşadası turizminin kazancı tüm kente yayılmalı'

Kuşadası Grand Bazaar Esnaf Derneği Yönetimi, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ı ziyaret etti.

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte kent ekonomisini ve çarşı esnafını yakından ilgilendiren konular hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette dernek tarafından hazırlanan "Turizm Sezonu Öncesi Durum Tespiti ve Acil Eylem Önerileri Raporu" değerlendirilirken; sahil yolundaki tek yön uygulamasının şehir merkezine etkileri, liman çıkışındaki taksi organizasyonu, kruvaziyer yolcularının kent merkezinde daha fazla zaman geçirmesine yönelik uygulamalar, turist rehberlerinin ziyaretçi tercihleri üzerindeki etkileri ve özel tur acentalarının liman bölgesindeki faaliyetleri ele alındı.

Kruvaziyer turizminin sağladığı ekonomik hareketliliğin kent merkezine ve çarşı esnafına daha fazla yansıması için atılabilecek adımların da değerlendirildiği görüşmede konuşan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Ticaret Odası'nın bu konuda uzun süredir yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Akdoğan, "Kuşadası Ticaret Odası olarak turizmden elde edilen ekonomik katkının kentimizin tüm kesimlerine yayılması için her platformda girişimlerde bulunuyoruz. Kamu kurumlarımız, liman işletmemiz, turizm sektörü temsilcilerimiz ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Kuşadası'nın sahip olduğu turizm potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmek ve bu değeri esnafımızdan turizmcimize kadar herkes için faydaya dönüştürmek temel hedefimiz. Bu noktada sektör temsilcilerimizin ve esnafımızın görüşleri bizim için son derece kıymetli" dedi.

Görüşmede ayrıca Kuşadası Grand Bazaar Dönüşüm Projesi de ele alındı. Çarşının daha modern, estetik ve ziyaretçi dostu bir yapıya kavuşması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, projenin mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Kuşadası Grand Bazaar Esnaf Derneği Yönetiminden Murat Bayram, Serhan Özenmiş, Orhan Dişkaya, aynı zamanda KUTO Meclis Üyesi Şükrü Çetinkaya, Abider Kekeç ve Sefer Gelener'in katıldığı ziyarette, Kuşadası çarşılarının sorunlarına gösterdiği ilgi ve çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle Başkan Serdar Akdoğan'a teşekkür edildi.

Ziyaret, Kuşadası'nın turizmden aldığı payın artırılması, kent merkezinin daha canlı hale getirilmesi ve yerel esnafın güçlendirilmesine yönelik iş birliğinin kararlılıkla sürdürülmesi temennileriyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı