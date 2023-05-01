Kuru kayısı ihracatı depreme rağmen arttı

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da Ocak-Nisan dönemindeki kuru kayısı ihracatı bir önceki yıla göre yaklaşık 2 ton artış gösterdi.

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden biri olan dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da Ocak-Nisan dönemindeki kuru kayısı ihracatı bir önceki yıla göre yaklaşık 2 ton artış gösterdi. Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, kentte Ocak-Nisan döneminde 5 bin 500 ton kuru kayısı ihracatına karşılık yaklaşık 34 milyon dolar gelir elde edildi.

"Ürün alımında sıkıntımız olmadı"

Depremlerde kayısı ihracatının çok fazla etkilenmediğini kaydeden Malatya Ticaret Borsası (MTB) Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, "Daha da fazla ihracat gerçekleşirildi, depremden dolayı işçi konusunda sıkıntı oldu. Ürün alımında ise sıkıntı yaşamadık" dedi.

"Manolya hastalığı ve yağışlar kayısıya zarar verdi"

Depremler sonrası oluşan zirai donun kayısıya çok fazla zarar vermediğini aktaran Ünal, "Kayısı dondan çok etkilenmedi ama manolya ve yağmurdan büyük hasar aldı. Şu an hasarın ne kadar olduğu tahmin etmek zor önümüzdeki süreçte ilgili kurumlar bunların tespitini yapacak ve hasarın ne kadar olduğu ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

"İhracatta sıkıntımız bulunmuyor"

Kuru kayısı fiyatlarının kalitesine göre değişiklik gösterdiğini belirten Ünal, "Kayısı güzel para ediyor. Üreticilerimiz değerlendirmesi gerekiyor bu fiyatları yani ürünü para ettiği zaman satması gerekiyor. Fiyat aralıkları 80 ila 125 TL aralığında kalitesine göre değişiyor" diye konuştu. - MALATYA