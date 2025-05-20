Kuru İncir Projesi Sürdürülebilirlik Ödülü Kazandı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin aflatoksin ve okratoksinli incirlerin biyogaz tesisinde enerjiye dönüştürülmesine ilişkin hazırladığı proje, 42. Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi'nde sürdürebilirlik alanında ödül aldı.

Birlik Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege İhracatçı Birliklerinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dünyada kuru incir üretimi ve ihracatında ilk sırada olduğunu anımsattı.

Türk firmaların İspanya'nın Mallorca kentinde 8-10 Mayıs'ta düzenlenen 42. Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi'nde yer aldığını dile getiren Işık, İzmir'de 2 yıldır uyguladıkları "Aflatoksinli Kuru İncirlerin Sürdürülebilir Yönetimi Projesi" ile kongrenin sürdürebilirlik alanındaki yarışmaya başvurduklarını ifade etti.?????

Aflatoksin ve okratoksinli incirlerin biyogaz tesisinde enerjiye dönüşümüyle ilgili projenin insan sağlığına katkısı ve ekolojik özelliğiyle ön plana çıktığına işaret eden Işık, "Maalesef incir iklimsel şartlardan en fazla etkilenen ürünlerin başında geliyor. İncir kuruma, üretim ve depolama anında toksin üretme özelliğine sahip. Bu durum ürünlerin birçoğunda olmaktadır. Standartlara göre tarımsal ürünler insan sağlığına uygun şekilde üretilip pazara verilmesi gerekmektedir. Aflatoksin tamamen doğanın her yıl kendisine göre oluşturduğu bir yapıdır." dedi.

Işık, iklim değişikliğine bağlı olarak geçen yıl ürünlerdeki okratoksin ve aflatoksin oranının yükseldiğini, gelecek yıllarda da gittikçe artacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Kuru meyve ve mamulleri ihracatçısının belirlenen yüzde 2,5 oranındaki okratoksin ve aflatoksinli ürünü kendilerine teslim etmek zorunda olduğunu anlatan Işık, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında incirleri topluyoruz. Topladığımız incirleri biyogaz firmasına göndererek imhasını sağlıyoruz. Yıllık 60 bin incir ihracat yaptığımızı düşündüğümüzde 1500 ton inciri biyogaz firmasına gönderiyoruz. Bunu yaparak aflatoksinli ve okratoksinli incirin piyasaya yayılmasını da engelliyoruz. Bizim yaptığımız aflatoksin ve okratoksin ile mücadele dünyada eşi benzeri yok. Bu incirler elektriğe dönüşerek sürdürülebilirlik de sağlanıyor. Bu projemiz, kongrede sürdürülebilirlik yarışmasında ödül getirdi. Bu ödüle Amerika, Çin gibi 8 ülke de müracaat etti."