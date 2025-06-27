Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Yapmamız gereken şey, altyapıları sağlam hale getirmek. Sadece kendi ülkelerimizin değil, aynı zamanda bizi çevreleyen, iletişimde olduğumuz ülkelerin altyapılarını da sağlamlaştırmak zorundayız. Çünkü sürekli olarak ekonomik ilişkiler içerisindeyiz." dedi.

Çeşitli ülkelerden ve uluslararası kurumlardan liderler, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kapsamında, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım moderatörlüğünde düzenlenen "Dirençli Bir Avrupa İçin Stratejik Bağlantı" oturumunda, bu alanda yapılması gerekenleri ele aldı.

Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, stratejik bağlantının önemine işaret ederek bunun önemli bir konu olduğunu, ülkelerin altyapısının gücü kadar bağlantılarının da çok kuvvetli olması gerektiğini söyledi.

Komşu ülkelerde aynı altyapının bulunmasının gerektiğinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yani sizin elinizde ne kadar yüksek bir altyapı olursa olsun komşunuzda yoksa işe yaramayacaktır çünkü denizcilikte en zayıf halka aslında bütün dizinin gücünü göstermektedir. Dolayısıyla da burada bizim yapmamız gereken şey, altyapıları sağlam hale getirmek. Sadece kendi ülkelerimizin değil, aynı zamanda bizi çevreleyen, bizi sarmalayan, iletişimde olduğumuz ülkelerin altyapılarını da sağlamlaştırmak zorundayız. Çünkü sürekli olarak ekonomik ilişkiler içerisindeyiz. Aynı zamanda sosyal ilişkilerimiz ve kültürel aktivitelerimiz de bulunmakta. Dolayısıyla da biz komşu ülkelerimizi de güçlendirmek zorundayız."

Binali Yıldırım, içinde bulunulan süreçte jeopolitik ve ekonomik istikrarsızlıklar içinde bu konunun daha da önemli olduğunu belirterek ülkelerin daha dirençli hale getirilmesi ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin tesis edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Orta Koridor çok büyük öneme sahip"

Yıldırım, "Daha dirençli bir Avrupa için stratejik bağlantılıktan bahsettiğimiz zaman sadece Avrupa'dan da bahsetmiyoruz. Avrupa'nın da hem doğuyla hem de batıyla güneyle ve kuzeyle de dört ayrı yönde ilişkileri bulunmakta." diye konuştu.

Ülkelerin gayrisafi milli hasılaları ve ticaret hacimleri konusunda katılımcılara bilgi veren Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orta Koridor gerçekten çok büyük bir öneme sahiptir. Bu Orta Koridor sayesinde Doğu ve Batı sadece yollarla birbirlerine bağlantılı değildir, aynı zamanda ticaretle de birbirlerine bağlantılıdır. Aynı zamanda refah seviyesi, insanların müreffeh bir şekilde yaşaması ve aynı zamanda milletleri bir araya getiren bu Orta Koridor'dur. Çeşitli çatışmaların çıkmasının, engellenmesinin yolu da bu, Orta Koridor'dan geçmektedir. Bugün biz ülkeler arasındaki ihtilaflara baktığımızda, bu koridor coğrafyamızı çevreler nitelikte ve böylesi bir durumdayken de ihtiyacımız olan şey, doğru operasyonları sürdürebilmek. Yani birbirimizle rakip halinde olmak yerine işbirliğine odaklanmalıyız. Çünkü bu odaklanma ve işbirliği bize barış ve refahı getirecek."

"Her durumda daha iyi bağlantılılığa ihtiyacımız var"

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Grozdan Karadjov da Binali Yıldırım'la çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini dile getirerek Yıldırım'ın Bulgaristan'da hala bir "efsane" olduğunu söyledi.

Dirençliliğin sürekli konuşulduğunun altını çizen Karadjov, "Bunların hepsi aslında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla başladı ve daha dirençli olmak için ne yapmamız lazım düşüncesiyle başladık. Neden daha dirençli olmamız lazım? Çünkü savaşlardan korkuyoruz. Şimdi ulaştırma ve taşımacılık için bizim savaş olmadığında, barış durumlarında neye ihtiyacımız varsa onlara ihtiyacımız oluyor. Yine her durumda daha iyi bağlantılılığa ihtiyacımız var. Ülkeler nasıl daha iyi bağlantı halinde olurlarsa dünya kriz dönemlerinde de çok daha iyi bir tepki gösterir." ifadelerini kullandı.

Karadjov, ülkelerin beraber, el ele, ortaklıkla çalışması gerektiğinin altını çizerek tek tek bu çalışmaların yapılamayacağını, birlikte çalışarak, iş birliğiyle ve ortak paylaşılan gelecek vizyonuna ulaşılacağını kaydetti.

"Birden fazla programla altyapı çalışmalarının güçlendirilmesi için Türkiye'nin yanındayız"

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonelle Bassani ise etkinliğin önemine işaret ederek "Türkiye sadece ulaştırma altyapılarını iyileştirmede, ulaştırma lojistiğini güçlendirmede değil, aynı zamanda da ülkeleri bir araya getirme çabalarında, koordinasyonu sağlamada, işbirliğini kolaylaştırmada çok iyi bir lider olduğunu gösterdi." dedi.

Global çevrede büyüme beklentilerinin düşüşte olduğunu dile getiren Bassani, bu yüzden odağı rekabetçiliği güçlendirmeye ve üretkenliği, verimliliği artırmaya yönlendirmek gerektiğini belirtti.

Bassani, "Verimliliği ve etkinliği artırarak ulaştırma lojistiğinin bağlantısallığını güçlendirmek çok daha önem arz ediyor. Maliyetleri azaltırsak rekabetçilik ve verimlilik üzerinde ekonomiye çok fazla şey kazandırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Bassani, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa üzerinde bazı ulaştırma koridorları var ve Türkiye'nin de çok eşsiz bir coğrafi konumu var. Bulunduğu bölge bir ticaret koridoru üzerinde hem bölgesel hem de kıtalar arası büyük bir öneme sahip. Bir tanesi Trans Hazar Orta Koridoru, Irak'tan da geçen bir koridor bulunacak, Asya ve Avrupa Birliği'ni birbirine bağlayacak, Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayacak demir yoluyla beraber. Bunun yanında Avrupa Birliği ve Türkiye arasında bir koridor var. Bu da Türkiye'nin uluslararası ticaretteki önemini de güçlendirecek. Aktif şekilde Türkiye'yi destekliyoruz, birden fazla programla altyapı çalışmalarının güçlendirilmesi için Türkiye'nin yanındayız."

Karadağ Mekansal Planlama, Şehircilik ve Devlet Mülkiyeti Bakanı Slaven Radunovic de stratejik bağlantısallığın önemine dikkati çekerek "Stratejik bağlantısallık konusunun mutlaka Avrupa gündeminde üst sıralarda yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Kıta bir kriz halindeyken bile, istikrar döneminde olmadığında bile çok üst sıralarda bu önemi taşımalı. Çünkü işte tam da bu zamanlarda stratejik olarak, reaktif olmaktansa stratejik olarak çalışmanın iradesini gösteriyoruz. Çünkü bu sayede Avrupa dirençli hale gelebilir ve ancak dirençli bir Avrupa özgür ve serbest olabilir." diye konuştu.

Slovenya Altyapı Bakanı Alenka Bratusek ise ülkesinde yapılan çalışmalar ve stratejik bağlantısallığın hem ülkeler hem de Avrupa için önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.