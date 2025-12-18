Küresel piyasalarda gözler ECB ve BoE'nin faiz kararına çevrildi

Küresel piyasalarda, yapay zeka yatırımlarına ilişkin artan endişeler ABD'li teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısını artırırken, yatırımcıların odağında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararı bulunuyor.

ABD'de teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri devam ediyor. ABD'li teknoloji şirketi Oracle'a yönelik haber akışı bu endişeleri yükseltirken, hisse ve sektör bazlı düşüşün genele yayılması satış baskılarının artmasına neden oluyor.

Oracle'ın hisseleri, büyük veri merkezi ortaklarından Blue Owl Capital'ın yazılım şirketinin artan borcu ve yapay zeka harcamalarına ilişkin endişelerin artmasıyla Michigan'daki tesis için planlanan 10 milyar dolarlık anlaşmaya destek vermeyeceğine dair haberlerin ardından yüzde 5,4 değer kaybetti.

Öte yandan, ABD'de istihdam piyasasının beklentilerin ötesinde soğuduğuna yönelik kaygılar güçlü kalmayı sürdürüyor. Açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller ABD Merkez Bankasının (Fed) izleyeceği yola yönelik belirsizlikleri artırıyor.

İstihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerde belirgin bir değişim gözlenmezken, Banka'nın ocak ayında politika faizini sabit tutma ihtimali yüzde 73 seviyesinde fiyatlanıyor.

ABD'de dikkatler enflasyon verilerinin üzerinde

ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri de Fed'in para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu edinmek isteyen yatırımcılar için önem taşıyor.

Ülkede kasım ayı TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,1 arttığı tahmin edilirken, aylık bazda ise yüzde 0,3 civarında bir artış öngörülüyor. Analistler ekim ayı verilerinin hükümetin kapanması nedeniyle açıklanmadığını hatırlatarak, eylül ayı verilerine göre ülkede enflasyon eğiliminde hızlanma beklendiğini aktardı.

Makroekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasının zayıfladığına dair endişelerin arttığı bir dönemde Fed'in faiz oranını indirmek için hala alanı olduğunu belirtti.

Waller, nötr seviyeden 50 ila 100 baz puan uzakta olduklarını düşündüğünü kaydetti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise enflasyonun iş gücü piyasasına kıyasla daha büyük bir endişe kaynağı olduğunu aktardı.

New York borsası negatif seyretti

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 1,16, Dow Jones endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,81 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Kurumsal tarafta Warner Bros. Discovery (WBD) Yönetim Kurulunun şirketin hissedarlarına Paramount'un yaptığı satın alma teklifinin reddedilmesi ve Netflix ile varılan anlaşmanın desteklenmesi tavsiyesinde bulunması sonrası Netflix'in hisseleri yüzde 0,2 yükselirken, Paramount'un hisseleri yüzde 5,4 ve Warner Bros. Discovery'nin hisseleri yüzde 2,4 düştü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yatay seyirle yüzde 4,15 seviyesinde bulunurken, ons altın Fed'in gevşeme sürecine yönelik belirsizlikler nedeniyle yüzde 0,2 azalışla 4 bin 331 dolardan alıcı buluyor.

Altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş ise dün 66,89 doları görerek rekor seviyelere çıkarken, yeni günde altına paralel yüzde 0,2 düşüşle 66,31 dolardan işlem görüyor.

Fed'in politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentilerden beslenen dolar endeksi dün yüzde 0,2 yükselişle 98,4 seviyesinde kapanırken, yeni işlem gününde yatay seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını verdiğini açıklaması sonrası petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi öne çıktı. Brent petrolün varili, dün, yüzde 2,5 yükselmesinin ardından yeni işlem gününde 0,7 düşüşle 59,8 dolarda bulunuyor.

Avrupa'da gözler ECB ve BoE'de

Avrupa borsalarında Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik jeopolitik gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, yatırımcılar Avro Bölgesi'nde ECB ve İngiltere'de BoE'nin faiz kararına odaklandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te dün yaptığı konuşmada Avrupa'nın güvenliğinin, Ukrayna'nın kaderi ve güvenliğiyle ayrılmaz şekilde bağlantılı olduğunu söyledi.

Merz, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanımı konusuna yönelik, "Bu fonların kullanılması, tahminlerimize göre Ukrayna ordusunu en az 2 yıl daha finanse edecektir. Bu adımı, savaşı uzatmak için değil mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için atmak istiyoruz." dedi.

Öte yandan, Almanya Federal Meclisi, yaklaşık 50 milyar avro değerindeki askeri teçhizat ve silah alımı sözleşmelerini onayladı. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ise NATO'nun 2030 yılına kadar Rusya ile olası bir askeri çatışmaya hazır hale gelme planı yaptığını belirterek, "Biz tehdit etmiyoruz, tehdit ediliyoruz." dedi.

Merkez bankaları tarafında ise ECB'nin bu yılkı gevşeme sürecini tamamladığına yönelik beklentilerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 3 temel politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Avro Bölgesi'nde kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 2,1 ile beklentilerin hemen altında gelirken, bölgede enflasyon ECB'nin orta vadeli hedefine yakın seyretmeyi sürdürüyor.

İngiltere'de BoE'nin ülkede enflasyona yönelik risklerin varlığını korumasına karşın kasım ayında enflasyonun yüzde 3,2 seviyesine gerilemesi ve ana eğilimde düşüş öngörüleriyle bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

BoE, en son faiz indirimine 25 baz puanla ağustos ayında giderken, Bankanın bu ay da indirime gitmesi halinde yılı toplamda 100 baz puanlık faiz indirimiyle tamamlaması bekleniyor.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,25 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25, Almanya'da DAX 40 endeksi de yüzde 0,48 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Asya borsaları Çin hariç negatif seyrediyor

ABD tarafındaki teknoloji hisseleri öncülüğündeki satış baskısı Asya tarafına da yayılırken, Çin hariç negatif bir görünüm öne çıkıyor. Japon yarı iletken hisselerinde yüzde 4'ü bulan düşüşler izlenirken, yatırımcıların temkinli davranmasıyla bölge genelinde risk algısı yüksek seyrediyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra yarın açıklanacak Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı da yatırımcıların odağında bulunuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un 25 baz puan faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, politika metninde ve BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın sözle yönlendirmelerinde tahvil alımları ve sıkılaşma sürecine yönelik sinyaller aranacak.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde TCMB'nin PPK toplantı özeti takip edilecek

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybederek 11.286,81 puandan tamamladı.

Yeni işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çektiği toplantının özeti takip edilecek.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazandı.

Dolar/TL, dün 42,7190'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üstünde 42,7320'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç stoku ve TCMB'nin PPK Toplantı Özeti, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin, İngiltere'de BoE'nin faiz kararları ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı kısa vadeli dış borç stoku

14.00 Türkiye, 11 Aralık TCMB PPK Toplantı Özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

15.30 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'in konuşması

16.15 Avro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

16.30 ABD, kasım ayı yıllık Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, aralık ayı Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi

16.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması