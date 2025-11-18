Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden yüksek değerleme endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine dair beklentilerin gücünü kaybetmesiyle negatif bir seyir izliyor.

ABD'de yarın açıklanacak Nvidia bilançosu öncesi teknoloji şirketlerine ilişkin fiyatlama endişelerinin sürmesi, yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırıyor. Bu durum küresel piyasalara da yansıyarak satış baskılarını artırıyor.

Fed'in faiz politikası ile teknoloji şirketlerine ilişkin belirsizlikler devam ederken, süreçte yatırımcılar temkinli davranmaya devam ediyor. ABD'de ekim ayı istihdam raporunun işsizlik oranı verileri olmadan yayımlanacak olması da ABD'de makroekonomik verilere ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden oluyor.

Para politikası tarafında ise Fed yetkililerinin açıklamaları takip ediliyor. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, geçen ay yapılan 25 baz puanlık faiz indiriminin, iş gücü piyasasına yönelik artan riskler ve enflasyon risklerindeki son dönemdeki hafif azalış dikkate alındığında uygun bir adım olduğunu, bundan sonraki olası faiz indirimlerinde ise yavaş ilerlenmesi gerektiğini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun hızlanmasından veya enflasyon beklentilerinin yükselmesinden endişe duymadığını, odak noktasının iş gücü piyasası olduğunu belirtti.

Para piyasalarında Fed'in aralıkta faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 43 seviyesinde gerilerken, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) çarşamba günü yayımlanacak son toplantısına ilişkin tutanaklar, faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından yakından takip edilecek.

Jeopolitik gelişmelere bakıldığında ise Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında zirvenin, gerekli hazırlıkların ardından en kısa sürede yapılmasını umduklarını söyledi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,12, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 99,5 seviyesinde seyrediyor.

Altının onsu Fed'in gelecek ay faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin azalmasıyla düşüş eğilimini dördüncü gününe taşırken şu dakikalarda yüzde 0,8 azalışla 4 bin 21 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyat ise yüzde 0,5 düşüşle 63,5 dolarda seyrediyor. Öte yandan Bitcoin'in fiyatı, 90 bin doların altına inerek nisandan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

New York borsası düşüşle kapandı

ABD'de dün açıklanan verilere göre, inşaat harcamaları azalış beklentilerinin aksine ağustosta yüzde 0,2 arttı. Fed'in New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi de kasımda 18,72'ye çıkarak bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 1,18, S&P 500 endeksi yüzde 0,91 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları geriledi

Avrupa borsalarında da dün teknoloji ve yapay zeka şirketlerine ilişkin devam eden endişeler ve küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları takip edilirken ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Avro Finans Haftası kapsamında Frankfurt'ta düzenlenen bir konferansta finansal istikrar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Guindos, finansal piyasaların varlık fiyatlarındaki güçlü ve korelasyonlu düzeltmelere karşı savunmasız olduğunu belirterek, küresel borsaların nisan ayındaki düşük seviyelerinden toparlanmasından bu yana ortaya çıkan iyimser havanın finansal piyasalardaki zaten yüksek olan değerlemeleri daha da yukarı çektiğini söyledi.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne düşüşle başladı.

Asya borsalarında sert düşüşler görülüyor

New York borsasındaki düşüşler Asya borsalarına da taşınırken, bölgedeki borsalarındaki sert düşüşlerde teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisseleri üzerindeki satış baskısı etkili oluyor.

Öte yandan Japonya'da da devam eden mali endişeler Japonya borsasında düşüşlere neden oldu.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin genişlemeci mali politikalarını nasıl finanse edeceği konusundaki endişeler nedeniyle tahvil piyasalarında meydana gelen satış baskısıyla Japonya'nın 30 yıllık tahvil faizi yüzde 3,32 seviyelerine yükseldi.

Öte yandan Çin ve Japonya arasında devam eden jeopolitik gerilim de Asya piyasalarında risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,2 değer kaybetti.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kazanarak 10.698,13 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 azaldı.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 artışla 42,3060'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 42,3240'tan işlem görüyor.

Dün "Avrupa Ekonomik Öngörüsü 2025 Sonbahar" raporu yayımlayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Türkiye ekonomisinin bu yıl ve 2026'da yüzde 3,4 büyüyerek dirençli kalmaya devam edeceğini ve büyümenin 2027'de yüzde 4'e yükseleceğini öngördü.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve kısa vadeli dış borç stoku, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyeleri direnç, 10.600 ve 10.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı konut fiyat endeksi

10.00 Türkiye, 3. çeyrek işsizlik oranı

10.00 Türkiye, eylül ayı kısa vadeli dış borç stoku

17.15 ABD, ekim ayı sanayi üretimi

17.15 ABD, ekim ayı kapasite kullanım oranı

18.00 ABD, ağustos ayı fabrika siparişleri

18.00 ABD, ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri