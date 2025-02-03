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Küresel ekonomik savaşın etkisiyle Borsa'da değer kayıpları artıyor

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ABD Başkanı Donald Trump; Çin, Meksika ve Kanada'ya ek vergileri duyurmasıyla küresel ekonomik savaş adeta resmileşti. Küresel piyasalarda tedirginliğe neden olan bu adım sonrası Türk borsasında yüzde 2'lik değer kaybı yaşandı. Bankacılık sektöründe ise düşüş yüzde 4'ü buldu.

Küresel ticaretteki gerilim Borsa İstanbul'u da olumsuz etkiledi. BIST 100 endeksi, yüzde 2'nin üzerinde düşüşle 9 bin 760 puanı test etti. Banka hisselerindeki hareketlilik dikkat çekerken, bankacılık endeksi yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

TİCARET SAVAŞLARI RESMİLEŞTİ

ABD, Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirdi. Söz konusu düzenleme 4 Şubat'ta yürürlüğe girecek. ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerinin diğer ülkelere de uygulanacağını açıkladı. Trump, ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) kesinlikle ek gümrük vergileri uygulayacağını belirtti. Kanada ve Meksika'dan ABD'ye misilleme geldi. AB sert yanıt verileceğini açıklarken, Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulunacağını duyurdu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE GELDİ

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 5,03 ile beklentilerin biraz üzerinde geldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 42,12'ye geriledi.

NOT: Bu haberde yer alan içerik yatırım tavsiyesi değildir.

Küresel ekonomik savaşın etkisiyle Borsa'da değer kayıpları artıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

padişahımızın amerikada yaşıyor ailesi onlar etkilenmemiştir.

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Haber YorumlarıMh Sn:

Batsın bu dünya!

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bunlar en iyi günlerimiz. Söyleyip yazınca, felaket tellallığı mi yapmış oluyoruz. Görünen köy klavuz istemez.kardesim işleri güçleri manipülasyon olan bir yerde para asla kazanamazsınız. Denk gelirse belki. Ha gayret halka arz ile ceniniz deki tüm tasarrufunuzu alıyorlar. Ikı tane kağıt arttı diye borsa uçmuyor arkadaşlar. Fark8nda değilsiniz ama yakında tüm akim gücümüz bitecek. Çok yazık. Bir avm de oturuyorum. Etraf da insanlara bakıyorum. Mutlu görünen kimse yok. Yazık.

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