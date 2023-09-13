Kuraklık Nedeniyle Ayçiçeği Üreticileri Borçlarını Ödeyemiyor

Edirneli ayçiçek üreticisi Erdal Akgün, yaşanan kuraklık nedeniyle ayçiçeği veriminde ciddi boyutta kayıp yaşandığını ifade ederek, tarım kuruluşlarının çiftçinin borçlarını ertelemesi gerektiğini söyledi. Akgün, "Bu verimsizlikten dolayı çiftçi borcunu ödeyemeyecek, hayvanı olan tekrar hayvanını satmaya başlayacak" dedi.

Edirneli ayçiçek üreticisi Erdal Akgün, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle ayçiçeği hasadında verim kaybının olduğunu, bazı çiftçilerin verim azlığından dolayı ayçiçeklerini biçmeden tarlada bıraktığını söyledi. Tarım kuruluşlarının bu yıl verim kaybından dolayı çiftçinin borçlarını ertelemesi gerektiğini ifade eden Akgün, çiftçilerin verim azlığından dolayı borçlarını ödeyemeyeceğini kaydetti.

"BORÇ BATAĞI İÇİNDEYİZ"

Akgün, şunları söyledi:

"İlk defa belki de tarih boyunca bir beklenti içinde değiliz çünkü kuraklık, aşırı sıcaklardan dolayı yaşanan verimsizlik gerçekten çiftçinin içini acıttı. Çok zor yani 60-70-80 kilogram hatta ve hatta hiç biçilmeden bırakılan ayçiçek tarlaları bir anlamda çiftçiyi çok daha zor duruma soktu çünkü borç batağı içindeyiz. Çiftçiyi kurtaran öteden beri söylediğimiz bir şey vardı, verimdir diye. Verimin yanı sıra artan maliyetler ayçiçeği fiyatlarının da bir yıldan beri hiç kıpırdamaması bizleri bir o kadar daha zor duruma soktu. Ben tarım kuruluşlarının bu arada özenle davranmasını istiyorum. Protesto edilmek, icraya verilmek, hiç olmazsa Ziraat odalarına, Trakya Birlik'e, Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatiflerine olan borçların beklenmesini de istiyorum. Bu verimsizlikten dolayı çiftçi borcunu ödeyemeyecek hayvanı olan tekrar hayvanını satmaya başlayacak yani bir taraftan hayvancılığı bitiriyor bir taraftan da yağlı bitkilerdeki açık git gide artıyor."