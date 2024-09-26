Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Gece Müze Uygulamaları ile Kültürel Zenginlikler Geniş Kitlelere Ulaşıyor

Türkiye İş Bankası'nın 100. Yılında Atatürk Vizyonuyla Geleceğe Bakış Konferansı'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gece müzeciliği daha geniş bir turistik kitleye ulaştı. Yaz aylarında turistlerin yapmayı sevdiği bir aktivite haline geldi. 2018-2024 yılları arasında ülkemizden yurt dışına çeşitli sebeplerle çıkarılan 7 bin 839 eseri, titiz bir takip neticesinde yeniden ülkemize getirdik. Sadece bu yılın ilk dokuz ayında getirdiğimiz eser sayısı ise 35 oldu. Yani 35 varlığımız ait olduğu vatan topraklarına geri döndü" dedi.

Türkiye İş Bankası'nın 100. Yılında Atatürk Vizyonuyla Geleceğe Bakış Konferansı'nın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Konferansta konuşan Bakan Ersoy, 60 milyon turist 60 milyar dolar turizm geliri hedefine değinirken, Atatürk'ün ileri görüşlü vizyonunu belirterek, ekonomik bağımsızlığın ulusal egemenliğin güvencesi olduğunu dile getirdi. Ayrıca vatana geri getirilen 35 tarihi eserin altını çizdi.

"Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu vizyon gelecek nesillerin yolunu aydınlatacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açılış konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğüne değinerek, "100 yıl önce atılan bu adım sadece bir bankanın başarı hikayesi değil. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlü liderliğinin de sonucudur. Atatürk, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının ülkenin siyasi bağımsızlığı kadar hayati olduğunu her zaman vurgulamıştır. Ekonomik bağımsızlık, ulusal egemenliğin güvencesidir. İş Bankası da bu vizyonunun ışığında, kurulduğu günden bu yana Türkiye ekonomik kalkınmasının en önemli yapı taşlarından biri olmuştur. Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyon yalnızca kendi dönemiyle ilgili değil, gelecek nesillerin de yolunu aydınlatacak bir rehberdir. Onun ekonomik ve sosyal alanlarda hedeflediği modernleşme süreci yalnızca Batı'yı takip etmek değil, Türk milletini dünya sahnesinde hak ettiği konuma getirme çabasıdır. Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefi doğrultusunda ilerlerken yalnızca ekonomik başarılar değil, kültürel değerlerimizin korunması ve dünyaya tanıtılması da en önemli önceliklerimizdendir" dedi.

"Gece müzeciliği uygulaması daha geniş bir turistik kitlesine ulaştı"

Gece müzeciliğinin turistler tarafından ilgi bulduğuna değinen Bakan Ersoy, "İş Bankası vesilesiyle bir araya geldiğimiz bugün de bakanlığımızın gelecek vizyona ilişkin bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Sene başında ortaya koyduğumuz 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliri hedefimiz Türkiye'nin turizmdeki küresel gücünü bir kez daha kanıtlamaktadır. Türkiye sadece deniz, kum ve güneş değil, aynı zamanda tarihin derinliklerinden gelen kültürel zenginlikleriyle de turistlerin ilgisini çekmektedir. Turizm sektörümüzün bu başarısında dünya çapında gerçekleştirdiğimiz arkeolojik çalışmaların ve kültürel miras projelerimizin büyük bir rol oynadığını söylemek gerekiyor. Geleceğe miras projemiz ile Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz arkeolojik kazılar ve restorasyonlar kültür turizmini desteklerken ülkemizi cazibe merkezi haline de getirmektedir. Elbette kültürel mirasın korunması kadar geniş kitlelere tanıtılması da bizim için önemli. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz gece müzeciliği uygulaması kültürel zenginliklerimizi daha geniş bir turist kitlesine tanıtma fırsatına sunuyor. Özellikle sıcak yaz aylarında turistlerimiz antik şehirleri gece gezme şansı buluyor ve bu deneyim sosyal medyada büyük ilgiyle paylaşılıyor. Bu yenilikçi yaklaşım turizm gelirlerinin yaygınlaşmasına katkı sunarken kültürümüzün daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"35 eserimiz ait olduğu topraklara geri geldi"

Bakan Ersoy, "Bu topraklara ait değerlerin Türkiye'ye geri dönmesini sağlamak bizim en önemli hedeflerimizden biridir. 2018-2024 yılları arasında ülkemizden yurt dışına çeşitli sebeplerle çıkarılan 7 bin 839 eseri, titiz bir takip neticesinde yeniden ülkemize getirdik. Sadece bu yılın ilk dokuz ayında getirdiğimiz eser sayısı ise 35 oldu. Yani 35 varlığımız ait olduğu vatan topraklarına geri döndü. Bizim en önemli başlıklarımızdan bir diğeri de restorasyon ve renovasyon çalışmalarımızdır. Kültür Varlıklarımızın korunması ve restorasyonu hem tarihimize sahip çıkmak hem de bu değerlerin gelecek nesilleri en iyi şekilde aktarmak için büyük bir sorumluluktur. Bu kapsamda 2023- 2024 yıllarında yaklaşık 6.4 milyar ödenek aktarılarak 270 adet kültür varlığımızın proje ve restorasyonları gerçekleştirilmiş ve gelecek nesillere ulaşması sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

"16 şehir de festivallerimiz 8 ay devam edecek"

Festivallerin devam edeceğini belirten Bakan Ersoy, "Kültür sanatı geniş kesimlere ulaştırmak ve kültür ile sanatın birbirini destekleyen ekosistemlerin sağlam ışık Türkiye Kültür Yolu Festivallerini hayata geçirdik. Bu yıl 16 şehrimizde toplamda 8 aylık süreci kapsayan şekilde festivallerimizi gerçekleştiriyoruz. İş Bankası'nın 100'üncü yıl vesilesiyle ekonomik bağımsızlık kadar kültürel bağımsızlığımızın da ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyor, bu değerli kurumumuzu yürekten kutluyorum. Türkiye İş Bankası kuruluşunun 100'üncü yılında ayrıca devlet opera ve balesi genel müdürlüğünce düzenlenen 21'inci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'ne de ana sponsor olmuştur. Banka, modern Türkiye'nin inşasına hizmet eden pek çok değerli projeye imza atarak bu ülkenin aydınlanma yolculuğuna önemli katma değerler sağlamıştır. Bu vesileyle İş Bankası'na katkılarından dolayı teşekkür ederken, ülkemizin turizm ve kültür alanında gelecekte de dünya sahnesinde çok daha güçlü bir kurumda olacağına olan inancımız paylaşmak istiyorum. Hep birlikte daha aydınlık bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Zihnimizde yeni fikirler canlandırmak için çalışacağız"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Adımızın bizzat Atatürk tarafından konulması bizler için hep gurur kaynağı olmuştur. Bu konferans da geleceği anlamak için geçmişi araştıracağız. Her biri alanında öncü bilim insanlarının, ekonomistlerin, sporcularımızın, sanatçılarımızın hikayeleri ile düşüncüleri ve bakış açılarıyla zihnimizde yeni fikirler canlanacak. Yeni teknolojileri konuşacağız. İlham verecek bir kalkınma programını konuşacağız. Yarın ki konuşmamda, sizlere küresel sorunlara nasıl yaklaştığımızı, ikinci yüz yılı; akılla, bilimle, vicdanla, doğaya ve insana saygı duyarak gençler ile birlikte nasıl tasarladığımızı, 100'üncü yılında köklü ve bir o kadar genç ruhlu modern bir girişim olduğumuzu anlatmaya çalışacağım" dedi.

"İtibar, itimat, modern ve milli bir bankayız"

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ise, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak konuşmama başlamak isterim. İş Bankası için Atatürk'ün vatanı kurtaracak ve yükseltecek tedbirlerin başında gördüğü, halkın doğrudan itibar ve itimadından doğup meydana gelen tam manasıyla modern ve milli bir banka kurulması idealleriyle ifade ettiği dört kavrama dikkatinizi çekmek isterim: itibar, itimat, modern ve milli bir banka. İşte İş Bankası budur" dedi. - İSTANBUL