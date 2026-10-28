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KUDAKA’nın turizm çalıştayları Erzurum, Erzincan ve Bayburt’ta tamamlandı

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KUDAKA’nın turizm çalıştayları Erzurum, Erzincan ve Bayburt’ta tamamlandı
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KUDAKA’nın İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi kapsamında Erzurum, Erzincan ve Bayburt’taki ortak vizyon çalıştayları tamamlandı. Kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinin katıldığı çalıştayların çıktıları, turizm stratejisi raporu ile destek programlarına kaynaklık edecek.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi çalışmaları kapsamında; Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde düzenlenen ortak vizyon çalıştayları başarıyla tamamlandı.

Edinilen bilgiye göre, bölge turizmine yeni bir soluk kazandırmayı hedefleyen çalıştaylar zincirinde; kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. Katılımcılar, Erzurum, Erzincan ve Bayburt'un mevcut turizm potansiyelini, geleceğe yönelik gelişim alanlarını ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak yenilikçi proje önerilerini masaya yatırdı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, gerçekleştirilen bu geniş katılımlı çalıştaylardan elde edilen çıktılar, bölgenin turizm haritasını şekillendirecek olan "İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi Raporu"nun hazırlanmasında temel kaynak olacak. Ayrıca bu verilerin, KUDAKA tarafından gelecekte bölgeye yönelik tasarlanacak olan mali ve teknik destek programlarında da yol gösterici bir kılavuz niteliği taşıyacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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