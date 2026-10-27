KTO, 2026-2030 dönemi ilk meclis toplantısını üye katılımı hedefiyle yaptı

Konya Ticaret Odası (KTO) 2026-2030 dönemi ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek önceki dönemlerde görev alan meclis üyelerine ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Yeni dönemin hedeflerini paylaşan Öztürk, üyelerin oda çalışmalarına katılımının artırılacağını, işletmelerin rekabet gücünü geliştirmeye yönelik hizmetlerin güçlendirileceğini belirtti.

Konya Ticaret Odası (KTO) organ seçimlerinin ardından 2026-2030 döneminin ilk meclis toplantısı, KTO Meclis Başkanı Ali Çınar'ın başkanlığında gerçekleştirildi. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda yeni dönemin hedefleri, odanın üyelerine yönelik çalışmaları ve ekonomik gelişmeleri ele aldı. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, 2026-2030 döneminin oda, Konya ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek, seçim sürecine katılarak odanın temsil gücüne katkı sağlayan tüm üyelere teşekkür etti. Öztürk, kendisine ve yönetim kuruluna gösterilen güven ve teveccühten dolayı meclis üyelerine de şükranlarını sundu.

"Odamızın sahibi üyelerimizdir"

Yeni dönemin önceliklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk, Konya Ticaret Odası'nın temel sorumluluğunun üyelerine en yüksek faydayı sağlamak olduğunu belirtti. Üyelerin alın teriyle oluşturulan kaynakların kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini ifade eden Öztürk, alınacak her kararın, yürütülecek her projenin ve kullanılacak her kaynağın üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Önümüzdeki dört yılda üyelerin oda çalışmalarına daha güçlü katılım sağlamasının öncelikli hedefler arasında yer alacağını belirten Öztürk, işletmelerin sorunlarına çözüm ararken, yatırımlarını geliştirirken ve yeni pazarlara açılırken odanın hizmetlerinden kolaylıkla yararlanabilmesini istediklerini dile getirdi. Bu hedefe ulaşılmasındameclis ve meslek komitelerinin rolüne dikkat çeken Öztürk, komitelerin temsil ettikleri sektörlerle yakın temas kurmasının ve üyelerin taleplerini çözüm önerileriyle birlikte gündeme taşımasının önemini vurguladı.

Üyelerin rekabet gücünü artıracak hizmetler geliştirilecek

Konya'nın ülke ekonomisindeki ağırlığını artırmak için firmaların üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi, ticaret hacimlerinin büyütülmesi ve rekabet güçlerinin yükseltilmesi gerektiğini belirten Öztürk, eğitim, teknoloji, verimlilik ve dış ticaret alanlarında oluşturulan kurumsal yapılar aracılığıyla üyelerle iş birliğinin güçlendirileceğini ifade etti. Firmaların mesleki eğitimden teknolojik gelişmelere, verimlilik çalışmalarından uluslararası pazarlara erişime kadar ihtiyaç duyduğu alanlarda sunulan hizmetlerin daha da geliştirileceğini kaydeden Öztürk, KTO bünyesinde oluşturulan imkanların daha fazla işletmenin gelişimine katkı sağlamasını hedeflediklerini söyledi.

Dünya ekonomisinde jeopolitik riskler öne çıkıyor

Konuşmasında küresel ekonomideki gelişmeleri de değerlendiren KTO Başkanı Selçuk Öztürk; jeopolitik çatışmalar, enerji arzına ilişkin endişeler, ticaret politikalarındaki korumacılık, yüksek kamu borçları ve teknoloji yatırımlarının 2026 yılının ekonomik görünümünü belirleyen başlıca unsurlar olduğunu söyledi. Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatları ve üretim maliyetleri üzerindeki etkisine dikkat çeken Öztürk, ABD ile Çin arasındaki ekonomik ve teknolojik rekabetin küresel ticaretin yapısını değiştirdiğini belirtti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa ekonomisi üzerindeki etkilerinin de sürdüğünü ifade eden Öztürk, işletmeler açısından maliyetlerin yönetilmesi, verimlilik yatırımlarının desteklenmesi ve alternatif pazarlara erişimin güçlendirilmesinin önem kazandığını kaydetti. Küresel sistemin enerji, ticaret ve demografik değişimlerle birlikte yeni bir yapıya doğru ilerlediğine işaret eden Başkan Öztürk, ülkelerin değişen şartlara uyum sağlayacak yeni büyüme modelleri geliştirmesinin gerekeceğini ifade etti.

Türkiye ekonomisinde enflasyon ve finansman maliyetleri gündemde

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinde enflasyonla mücadele, yüksek finansman maliyetleri, dengeli büyüme ve jeopolitik risklerin etkilerine değinen Başkan Öztürk, sıkı para politikasının etkilerinin ekonomik faaliyetlerde daha belirgin hissedildiğini söyledi. Eylül 2026'da yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 29,73'e gerilediğini hatırlatan Öztürk; ayrıca yüksek faizlerin özellikle finansman ihtiyacı bulunan işletmelerin krediye erişimini, yatırım kararlarını ve işletme sermayesi yönetimini zorlaştırdığına dikkat çekti. Türkiye ekonomisinin 2026 yılını yaklaşık yüzde 2,7-3 büyümeyle tamamlamasının beklendiğini belirten Öztürk, yıl sonunda enflasyonun yüzde 28-28,5 aralığında gerçekleşebileceğine yönelik öngörülerini paylaştı. Ekonomik görünümün enflasyonun düşüş hızına, finansman şartlarına, enerji fiyatlarına ve ekonomik güvenin korunmasına bağlı olduğunu ifade eden Öztürk, fiyat istikrarına yönelik ilerleme sürdürülürken üretim, yatırım ve istihdam kapasitesinin korunmasının önem taşıdığını kaydetti.

Başkan Öztürk ekonomik değerlendirmelerin yanı sıra Konya Ticaret Odası ve bağlı kurumların çalışmalarına ilişkin sunumlar da gerçekleştirdi. Meclis gündemindeki konuların görüşülmesinin ardından meclis toplantısı son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı