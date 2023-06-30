Köylerin Boşalması Tarım ve Hayvancılığı Olumsuz Etkiliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Köylerin boş kalmasıyla tarım alanlarında ve hayvan sayılarında azalma meydana geliyor. 2022 TÜİK verilerine göre geçen yıla kıyasla büyükbaş hayvan sayısı yüzde 5, küçükbaş hayvan sayısı yüzde 2 azaldı. Tarım ve hayvancılığı fırsata çevirerek ekonomik gücü korumalı; et, sebze ve meyve fiyatlarını dengelemeli, ithalatı azaltarak döviz çıkışını engellemeliyiz" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada şehirlerden köye dönmek isteyenler için cazip imkanlar sunan projeler geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Palandöken, şunları söyledi:

"TARIM ARAZİLERİ YÜZDE 14 AZALDI: Son yıllarda büyükşehirlerde yaşayan insanların sayısı giderek artıyor. 1990-2022 yılları arasında geçen 32 yılda nüfus 54 milyondan 85 milyona yükselerek yüzde 51 arttı. Bu durum büyükşehirlere bir yük oluşturduğu gibi trafik, gürültü, çarpık kentleşme gibi sorunlarla yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor. Aynı dönemde tarım arazileri ise yüzde 14 azaldı. Bunun önüne geçmek için köylere tekrar dönüş sağlayacak devlet destekli projeler ile cazip imkanlar sunulmalı. Şehirden köye nakliye, köy evi yapım, tadilat, traktör, biçerdöver gibi makine araç gereç, gübre, mazot, yem ve hibe desteklerinin yanı sıra düşük faizli kredi gibi destekler verilmeli. Ayrıca güneş ve rüzgar enerjisi gibi yeni nesil sistemlere de teknolojik destek sağlanmalı. Çiftçilere modern tarım için gerekli eğitimler verilmeli.

EMEKLİ OLANLARIN BİRÇOĞU ÜRETİME KATKI SAĞLAYACAK YAŞLARDA: EYT düzenlemesi ile yaklaşık 2 milyon vatandaşımız emeklilik hakkı kazandı. Emekli olan vatandaşlarımızın birçoğu üretime katkı sağlayacak yaşta. Bu sebeple emekli olup, memleketine dönerek tarım ve hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlarımıza yaş sınırı aranmadan verilecek köye dönüş desteklerinin üretime ve köylerin canlanmasına katkısı hayli fazla olacaktır. Bununla birlikte büyükşehirlerin yükü azalacağı gibi kırsal bölgelerde de yeni iş alanları ortaya çıkacaktır. Ziraat mühendislerimiz, veterinerlerimiz, bölgede esnaf olmak isteyen vatandaşlarımız gibi farklı meslek grupları bölgenin sosyo-ekonomik sosyo-kültürel yapısına doğrudan olumlu etki edecektir. Eğitim seviyesi, ekonomik gelişim, üretim ve turizm gibi birçok konuda ülkemiz ilerleme kaydedecektir. İstihdama katkı sağlanırken üretimle doğrudan cari açığın kapanmasında katkı sağlayacaktır.

KÖYE GERİ DÖNÜŞLER BOŞ TARIM ARAZİLERİNİ İŞLER HALE GETİRİR: Köylerin boş kalmasıyla tarım alanlarında ve hayvan sayılarında azalma meydana geliyor. 2022 TÜİK verilerine göre geçen yıla kıyasla büyükbaş hayvan sayısı yüzde 5, küçükbaş hayvan sayısı yüzde 2 azaldı. Avrupa'dan daha verimli topraklarımız varken birçok ürünü ithal ediyoruz. Tarım ve hayvancılıkta gerileme doğrudan piyasaları ve marketten sofralarımıza gelene kadar ürünlerin fiyatlarını doğrudan artırıyor. Fiyat istikrarının da sağlanması için arazilerin verimli hale getirilmesi gerekiyor. Bundan dolayı tarım ve hayvancılığı fırsata çevirerek ekonomik gücü korumalı; et, sebze ve meyve fiyatlarını dengelemeli, ithalatı azaltarak döviz çıkışını engellemeliyiz."