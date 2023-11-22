KOSGEB Desteğiyle Bisiklet ve Motosiklet Tamiri Yapan Genç Girişimci

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi, KOSGEB desteğiyle bisiklet ve motosiklet tamiri yaptığı işini kurdu. Muhammet Kırdağ, aldığı hibe ve kredi desteğiyle hayalini kurduğu dükkanını açtı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) verilen destekle bisiklet ve motosiklet tamiri yaptığı işini kurdu.

Çocukluk yıllarından itibaren okul dışında kalan zamanlarında bisiklet tamircisi babasının yanında çıraklık yapan 21 yaşındaki Muhammet Kırdağ, Osmaneli Belediyesine bağlı Osmaneli Girişimcilik Merkezi aracılığıyla KOSGEB'den aldığı hibe ve kredi desteği sayesinde yıllardır hayalini kurduğu dükkanını açmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı" kursuna katılan genç girişimci, 70 bin lira sıfır faizli kredinin yanı sıra 65 bin lira kuruluş ve performans desteği hibesiyle bisiklet ve motosiklet satış ve tamirini yaptığı iş yerini faaliyete geçirdi.

Kendi işini kurmasına rağmen eğitiminden geri kalmayan Kırdağ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 1'inci sınıfı ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı 2'nci sınıfında öğrenimini sürdürüyor.

Muhammet Kırdağ, AA muhabirine, ilkokuldan itibaren babasının dükkanında boş zamanlarında çıraklık yaptığını, mesleğe hevesli olduğunu söyledi.

Bisiklet ve motosiklete binerek, tamirleriyle uğraşarak hevesinin arttığını belirten Kırdağ, "Kendimde bu mesleği yapacak yeteneği gördüm. Kendimi geliştirerek bu işi yapmaya karar verdim. Hem babamın yanında hem de bir ustamın yanında eğitim aldım. Mesleki yeterlilik belgesini aldım ve KOSGEB desteğiyle iş yerimi açtım. Kendi işim olduğu için severek çalışıyorum. Kendi adıma çok mutluyum ve şanslı olduğumu da düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Baba Süleyman Kırdağ da çıraklık dahil 50 yıldır bisiklet tamirciliği yaptığını dile getirdi.

Eskiden bisiklet lastiklerini yama ile tamir ettiklerini anlatan Kırdağ, "Yeni bisiklet ve motosikletler çıktı. Artık vitesli ve elektrikli bisikletlerin ayarlarını yapıyoruz. Eski bisiklet tamirciliği bitti artık. Oğlumu yetiştirdim ve KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle kendi iş yerini açtı." dedi.

"İlçemizde 4 yılda kendi işletmelerini açanların sayısı 150 civarında"

Osmaneli Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Abdullah Tetik de iş kurma aşamasındaki genç girişimcilere KOSGEB'den hibe alabilmeleri için ücretsiz danışmanlık ve mentorluk desteği sağladıklarını belirtti.

Kendilerine başvuran Kırdağ'a, Girişimcilik Destek Programı'ndan nasıl faydalanacağını anlatarak iş planını hazırladıklarını ve KOSGEB'den destek almasını sağladıklarını aktaran Tetik, şöyle devam etti:

"Osmaneli'nde örnek bir işletme kurdu. Bu işletme, gençlerimize de örnek olacak. Bu proje belediyemiz açısından da önemliydi. İşletmeyi kurduğu yer, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ile sağlanan İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), tarihi Lefke Çarşısı'nı canlandırma projesi kapsamında oluşturduğumuz yer. Lefke Çarşısı'nı canlandırma projemize de katkı sundu genç girişimcimiz. En önemlisi de babasından aldığı deneyimle Ahilik geleneğini devam ettiriyor. Mesleki Yeterlilik Kurumundan da motosiklet bakım, onarımcısı belgesini alarak işletmeyi kurdu. İşletme kurmak isteyen genç girişimcilerimizi belediye olarak her zaman KOSGEB desteği ile buluşturup motive ediyoruz ve başlangıçta ihtiyacı olan sermayeyi oluşturmalarını sağlıyoruz. Devlet destekleriyle kurulan işletmeler her zaman gençlerimiz için bu özelliğe sahiptir."

Tetik, Osmaneli Girişimcilik Merkezi olarak şu ana kadar yaklaşık 5 bin kişiye girişimcilik eğitimi verdiklerini dile getirdi.

Eğitim alanlardan birçoğunun Bilecik başta olmak üzere birçok ilde kendi işletmesini kurduğu bilgisini veren Tetik, "İlçemizde 4 yılda kendi işletmelerini açanların sayısı 150 civarında. Bu eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdik. Devlet destekleriyle buluşmak isteyenler doğru kanalları bulamıyor, devlet desteklerinden haberleri yok. Merkezimiz bünyesinde gençlerimizi desteklerle buluşturarak, kendi işletmelerini açmalarını, kendi işlerinin patronu olmayı sağlıyoruz." diye konuştu.