Kayseri'de tekstilde çalışan Sibel Akar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı hibeyle aynı sektörde iş yeri açarak üretime katıldı.

İki çocuk annesi 45 yaşındaki Akar, liseden mezun olduktan sonra tekstil alanında faaliyet gösteren çeşitli atölye ve fabrikalarda çalıştı.

Bu sektörde tecrübe kazanan Akar, kendi iş yerini açmak için KOSGEB'e başvurdu. Buradan 2023'te aldığı 100 bin liralık hibeyle 80 metrekarelik bir dükkan kiralayıp üretime başlayan Akar, işlerini büyütünce 200 metrekarelik bir iş yerine taşındı.

"İlk günlerde bir metre kumaşımız bile yoktu"

İş yerinde kadınları istihdam eden Sibel Akar, AA muhabirine, uzun yıllar tekstil sektöründe çalıştığını ve çocuklarını büyüttükten sonra kendi işini kurmak için harekete geçtiğini söyledi.

KOSGEB'in girişimcilik kursuna katıldığını ve sonrasında iş yeri açmak için bu kuruma başvurduğunu belirten Akar, "Çocuklarım büyüdükten sonra bu işi yapabileceğime inandım. Kafamda fikrimi geliştirdim ve sonra KOSGEB'e başvurdum. Buradan aldığım 100 bin lira hibeyle ilk dükkanımı 80 metrekarelik bir yerde açtım. 2 yıl önce de 200 metrekarelik dükkana geçtim." dedi.

Akar, hibe desteğiyle aldığı 3 dikiş makinesiyle işe başladığını aktararak, şöyle konuştu:

"İlk günlerde bir metre kumaşımız bile yoktu. Sağ olsun tanıdık arkadaşlar yardımcı oldu. Çok şükür sistemimizi oturttuk. Şu an çok büyük bir işletme değiliz ama çok güzel bir yerdeyiz. İlk günden bugüne bakarsak iyi bir yerdeyiz ama daha iyi bir yerde olmamız gerekiyor. Daha çok istihdam sağlamamız gerekiyor. Özellikle de makinelerimizi biraz daha büyütüp hanımlarla daha çok çalışmak, onlara iş olanağı sağlamak istiyorum."

"Devletimizin çok güzel destekleri var"

Genellikle sipariş üzerine üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden Akar, şöyle devam etti:

"Minder, yastık kılıfı, bahçe mobilyaları ve minderleri, tabure, zaman zaman tekli koltuklar üretiyoruz. Kış dönemindeyiz, sakin bir dönem. Şu anda 4 kişi çalışıyoruz. Yaz aylarında bu sayı 10 kişiye kadar çıkıyor. İş yerimde genelde kadınları istihdam ediyorum. Kadınların daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum çünkü erkekler her yerde çalışabilir. Burası bir aile şirketi hatta aile atölyesi. Gelenler burayı çok seviyor, kendi yerleri gibi hissediyor. Kendi işini açmayı düşünen kadınlar hiç düşünmesin, devletimizin çok güzel destekleri var. Çalışanken işveren olmak gurur verici bir şey. İş aldığımız firmalardan çok iyi geri dönüşler alıyoruz."

Kaynak: AA