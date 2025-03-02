KOSGEB, 2024 Yılında Yeşil Sanayi ve Enerji Verimliliği İçin 800 Milyon TL Destek Sağlayacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler; yeşil sanayi ve enerji verimliliği konularında yoğun bir destek başvurusu aldıklarını söyleyerek, "2024 yılında çıkmış olduğumuz çağrıda yaklaşık 200'e yakın işletmeyi destekledik. 200 işletmeye kabul edilen projeler kapsamında yaklaşık 800 milyon TL'ye yakın ödeme yapacağız" dedi.

2024 yılında bir dönüşüm yaşadıklarını dile getiren KOSGEB Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler, 2024 yılı ile beraber KOSGEB desteklerinin sade, yalın, anlaşılabilir ve proje bazlı bir formatta olduğunu söyledi. Özbekler; "Arkadaşlarımız Perşembe günleri işletme ziyaretleri gerçekleştiriyorlar. KOBİ'lerin yerine gitmiş oluyoruz. Onların taleplerini, nasıl bir destek istediklerini kendilerinden dinlemiş oluyoruz. Biz 2024 yılında KOSGEB Kayseri Müdürlüğü olarak yaklaşık 400 milyon TL'ye yakın bir destek ödedik. Bununla birlikte 2024 yılında özellikle yeşil sanayi ve enerji verimliliği konularında yoğun bir destek başvurusu aldık. Bu konuda 2024 yılında çıkmış olduğumuz çağrıda yaklaşık 200'e yakın işletmeyi destekledik" şeklinde konuştu.

200 işletmeye kabul edilen projeler kapsamında yaklaşık 800 milyon TL'ye yakın ödeme yapacaklarını belirten Özbekler, "Ödeme 0 faizli şekilde gerçekleşecek. Bunun şu ana kadar yaklaşık 200 milyon TL'sini ödedik. 2025 yılında da projeler devam ettikçe de geri kalan kısımlarını ödemiş olacağız. 2024 yılını biz Kayseri İl Müdürlüğü olarak oldukça başarılı bir şekilde tamamladık. Özellikle bahsettiğim yeşil sanayi desteğinde Türkiye genelinde en ön sıralardayız. Kayseri sanayicilerinden de yoğun bir talep var. Buda bizi oldukça memnun ediyor. Umarım 2025 yılını da başarılı bir şekilde tamamlarız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ