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KOSAM'dan Orta Anadolu için Lojistik Raporu

KOSAM'dan Orta Anadolu için Lojistik Raporu
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Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM), Orta Anadolu'nun lojistik potansiyelini artırmayı hedefleyen yeni bir rapor yayınladı. Rapor, bölgenin ulaşım altyapısı ve stratejik konumu ile Türkiye'nin küresel ticaretteki rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM) Türkiye ekonomisinin yeni kalkınma hikayesine yapısal çözümlerle katkı sağlamaya devam ediyor. "Orta Anadolu'nun Küresel Rekabet Gücünün Artırılmasında Lojistik Perspektifi" raporunu kamuoyu ile paylaşan KOSAM, Türkiye'nin lojistik üs olma hedefinde Orta Anadolu'nun potansiyelini gündeme taşıdı. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "Orta Anadolu'nun ekonomik gücünü biliyoruz. Bölgemizin sahip olduğu lojistik özellikler değerlendirildiğinde, Türkiye'nin 'küresel ticarette merkez ülke vizyonu' güçlenecektir" dedi.

Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM) "Orta Anadolu'nun Küresel Rekabet Gücünün Artırılmasında Lojistik Perspektifi" raporunu yayınladı. Orta Anadolu bölgesinin lojistik potansiyelini tüm yönleriyle masaya yatıran Rapor, bölgenin ulaşım alt yapısı sorunlarına çözüm önerileri getiriyor.

KOSAM tarafından hazırlanan raporu değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Orta Anadolu'nun stratejik konumuna vurgu yaparak, "Bölgemiz, coğrafi olarak Türkiye'nin merkezinde yer alması ve Asya ile Avrupa arasında stratejik bir köprü konumunda bulunması nedeniyle lojistik sektöründe büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen altyapı yatırımları, demiryolu modernizasyon projeleri ve lojistik merkezlerin hayata geçirilmesi, bölgenin küresel lojistik ağlara entegrasyonunu hızlandırmaktadır. Raporumuza göre, özellikle Konya, Ankara, Kayseri ve Mersin gibi şehirler, güçlü kara, hava ve demir yolu bağlantılarıyla lojistik sektöründe önemli bir merkez olma yolunda ilerlemektedir. Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) yoğunluğu, sanayi üretim kapasitesini artırarak lojistik faaliyetlerin daha verimli hale gelmesini sağlamaktadır. Bölgenin, Türkiye'nin ana lojistik koridorları üzerindeki konumu, taşımacılık süreçlerinin hızlanmasına ve uluslararası ticarette rekabet avantajı kazanılmasına katkı sunmaktadır" dedi.

Başkan Öztürk, "Orta Anadolu'nun lojistik potansiyelini artıran en önemli unsurlardan biri de limanlara, büyük sanayi merkezlerine ve ana ticaret yollarına olan erişimidir. Bölge, Mersin ve İskenderun limanlarına demir yolu ve kara yolu bağlantılarıyla doğrudan bağlanarak, deniz yolu taşımacılığına entegre olma avantajını sunmaktadır. Bu bağlantılar, özellikle ihracat yapan sanayi firmaları için lojistik maliyetlerini önemli ölçüde azaltmakta ve ticaretin hızlanmasına büyük katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, Orta Anadolu; İstanbul, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi gibi Türkiye'nin en büyük sanayi merkezlerine doğrudan ulaşım imkanına sahiptir. Hem doğu-batı hem de kuzey-güney ekseninde yer alan otoyollar ve hızlı tren projeleri, bölgenin lojistik kapasitesini artırarak uluslararası ticaret yollarında stratejik bir konum elde etmesini sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Raporda, fırsatların yanı sıra bölgenin karşı karşıya olduğu bazı kritik tehditlere de dikkat çekildiğini belirten Öztürk, "Özellikle limanlara erişimde yaşanan zorluklar, uluslararası lojistik standartlarına tam uyum sağlanamaması ve artan küresel rekabet, Orta Anadolu'nun lojistik üs olma yolunda aşması gereken temel engeller arasında yer almaktadır. Bu noktada, sürdürülebilir kamu politikaları ve özel sektör yatırımlarıyla altyapının daha da güçlendirilmesi, bölgenin küresel ticaretteki stratejik önemini artıracaktır" şeklinde konuştu.

Öztürk, "Lojistik sektörü paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışarak Orta Anadolu'nun bu alandaki potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Kamu ve özel sektörün birlikte atacağı adımlarla, lojistik altyapının modernizasyonu, lojistik merkezlerin etkin kullanımı ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uyum, bölgenin uzun vadeli rekabetçiliğini artıracaktır. Orta Anadolu'nun lojistik sektördeki rolünün güçlendirilmesi, yalnızca bölgesel değil, ulusal ekonomik büyümeye de doğrudan katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin lojistik üs olma hedefi doğrultusunda attığımız bu adımlar, ülkemizi küresel ticarette daha güçlü bir konuma taşıyacaktır. Bu kapsamda hazırladığımız raporun, karar vericiler, yatırımcılar ve lojistik sektörü temsilcileri için önemli bir yol haritası oluşturacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Raporun tamamına KOSAM'ın web sitesinden ulaşılabileceği belirtildi. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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