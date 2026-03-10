Körfez'deki çatışma enerji fiyatları ve küresel piyasaları tehdit ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da tırmanan gerilimin yakın zamanda sona ereceğine yönelik açıklamaları jeopolitik risklerin bir miktar azalmasına katkı sağlarken, devam eden arz endişeleri, artan sigorta primleri ve petrol fiyatlarının beklenen ölçüde gerilememesi enflasyonist baskıların sürebileceğine işaret ediyor.

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın yakında bitebileceğini ima etmesiyle bir nebze yumuşasa da, küresel enerji arzına yönelik riskler devam ediyor.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı sivil ve askeri tüm gemi geçişlerine kapatmıştı. Bu durum petrol fiyatlarında arz endişeleriyle birlikte sert yükselişleri de beraberinde getirdi.

Dün petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve G7 ülkelerinin stratejik petrol rezervlerini devreye alabileceğine yönelik haber akışının etkisiyle, son bir haftada kaydedilen sert yükselişlerin ardından geri çekildi.

Çatışmaların Orta Doğu'daki diğer ülkelere de sıçramasıyla petrol fiyatları arz endişeleriyle yükselişe geçerek dün gün içinde 114,3 dolara kadar ulaşarak ve Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Brent petrolün varil fiyatı günü ise yüzde 4,6 düşüşle 86,6 dolarla tamamladı.

Yeni işlem gününde ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,5 artışla 92,2 dolarda bulunuyor.

Analistler, lojistik tarafında artan sigorta primleri ve İran'da hedef alınan petrol tesislerinin arz sıkıntılarına yol açabileceğine yönelik kaygılarla petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin belli bir süre devam edebileceğini kaydetti.

Brent petrol geçen hafta ise yüzde 28 artışla 92,7 dolara çıkarak Kovid-19'un başladığı dönemlere denk gelen 3 Nisan 2020 haftasından bu yana en hızlı haftalık yükselişini kaydetmişti.

Petrolün üretim süreçlerinin en önemli girdilerinden biri olması nedeniyle maliyetlerde yaşanan artışın küresel ekonomide enflasyonist baskıları yeniden güçlendirebileceği değerlendiriliyor.

Jeopolitik riskler altında izlenen makroekonomik veri tarafında ise ABD'de açıklanan istihdam verileri iş gücü piyasasına dair soğuma sinyali olarak algılandı. Geçen hafta ABD'de özel sektör istihdamı şubatta beklentilerin üzerinde artarken, tarım dışı istihdam verisinin tahminlerin aksine 92 bin kişi azalması, ülkede iş gücü piyasasındaki soğuma eğiliminin devam ettiğini gösterdi.

Tarım dışı istihdam verisinin alt kırılımlarından alınan sinyaller, arka plandaki ekonomik durgunluk endişelerini belirginleştirdi.

Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon riskini artırdığına, buna karşın iş gücü piyasasından gelen zayıflama sinyallerinin ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret ettiğine dikkati çekerek, bu iki gelişmenin birlikte değerlendirildiğinde önümüzdeki aylarda ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarını enflasyon ile resesyon arasında zor bir politika tercihiyle karşı karşıya bırakabileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın temmuz toplantısına kadar faiz indirimi yapmayacağı tahminleri ön planda yer alıyor.

Temmuz ayına ilişkin fiyatlamalar ise yüzde 69 ihtimalle politika faizinin düşürüleceği, yüzde 31 ihtimalle sabit bırakılacağının beklendiğine işaret ediyor.

Öte yandan, enflasyonist baskıların artabileceği tahminleriyle Avrupa Merkez Bankasına (ECB) yönelik faiz artımı beklentileri güçlendi.

New York borsası, Orta Doğu'daki gerilimin yakında sona erebileceğine dair beklentilerle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise haftaya negatif başlamasını takiben bugün de satıcılı seyrini sürdürüyor.

Orta Doğu'daki yüksek tansiyon tahvil piyasaları ve dolar endeksinde etkisini gösterdi

ABD'de enflasyonist baskıların canlanacağına yönelik endişelerle Fed'in "şahin" duruşunu bir süre daha sürdüreceğine ilişkin beklentiler tahvil piyasaları ve dolar endeksinde fiyatlamalara yansıdı.

İran'a yönelik saldırıdan önceki işlem gününde yüzde 3,96 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 22 baz puan artışla yüzde 4,18 seviyesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yeni işlem gününde ise yüzde 4,12'de dengelendi.

Jeopolitik riskler ve Fed'e yönelik zayıflayan gevşeme ihtimalleri doları diğer para birimleri karşısında destekledi. Dün, dolar endeksi Orta Doğu'da yüksek tansiyonun yakın zamanda azalabileceği öngörüleriyle bir miktar gevşerken, yeni işlem gününde ise yüzde 0,1 artışla 98,9 seviyesinde bulunuyor.

Doların diğer para birimlerine karşı değerlenmesinde güvenli liman özelliği ve ABD'nin net enerji ihracatçısı konumu da etkili oldu

Dolar endeksi, geçen hafta yüzde 1,4 artarak Temmuz 2025'ten bu yana en hızlı haftalık yükselişini kaydetmişti.

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken, artan enerji maliyetlerinin enflasyon endişelerini körüklemesi faiz oranlarının yakın vadede düşürülme olasılığını daha da azalttı ve bu durum da altının ons fiyatında düşüşe neden oldu.

Altının onsu dün yüzde 0,3 düşüşle 5 bin 136 dolara inmesinin ardından dolar endeksindeki sınırlı zayıflama ve bir miktar ötelense de faiz indirimleri beklentisiyle yeni işlem gününde toparlanma eğilimi gösterdi. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 5 bin 162 dolarda alıcı buluyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı başladıktan sonra geçen hafta gümüşün onsu, yüzde 10 düşüşle 84,4 dolara, platinin onsu yüzde 9,4 kayıpla 2 bin 143 dolara, paladyumun onsu yüzde 9 azalışla 1628 dolara, bakırın libresi yüzde 3,5 düşüşle 5,79 dolara geriledi.

"(Petrol fiyatlarının artması) Küresel ticaretin maliyetini artıracak unsur"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, konuyla ilgili, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ABD-İsrail ve İran arasında oluşan gerilimin, tüm dünya ticaretinin olumsuz etkileme potansiyeli taşıdığını belirtti.

Petrol fiyatlarında ciddi derecede yükselişlerin olduğunu söyleyen Ergezen, "Bu, bütün dünyadaki küresel ticaretin maliyetini artıracak unsur. Çünkü elektrik üretiminden tutun, demir, çelikten, çimento olsun birçok sektörde petrol veya gaz kullanılıyor üretim maliyetleri içerisinde." dedi.

Ergezen, bu durumun doğal olarak birçok maliyeti artıracağını kaydederek, küresel ticaretin maliyetinin giderek arttığına dikkati çekti.

"Endüstriyel metaller tarafında baskı devam edebilir"

Zafer Ergezen, petrol fiyatlarındaki bu artışın, savaşın uzaması halinde küresel ekonomiler açısından enflasyonist bir tehdit olarak öne çıktığına işaret ederek, bütün bunların sonucunda küresel büyümede yavaşlama endişelerinin arttığını bildirdi.

Özellikle küresel büyümede yavaşlanma beklenmesiyle birlikte Japonya, Güney Kore ve Çin gibi üretici nitelikteki ülkelerin maliyetlerinde ciddi bir artış olmasının da beklendiğini kaydeden Ergezen, sözlerini şunları söyledi:

"Körfez Bölgesi, Hürmüz Boğazı'ndan aslında yapılan yüklemelerin büyük bir kısmı Uzak Doğu'ya gidiyor. Bu da aslında burada maliyetlerin haricinde yeterli arz bulunması endişelerini de yol açmakta. Bu özellikle Güney Kore, Japonya ve Çin borsalarında sert satışların da görünmesini yol açtı. Bu da bize genel olarak endüstriyel metaller tarafında baskının devam edebileceğini gösteriyor. Çünkü faiz indirimleri gecikiyor. Hatta belki artırımlar olacak. Küresel büyüme de yavaşlama olacak. Bunun da endüstriyel metalleri olumsuz etkilemesi bekleniyor. Özellikle talebin en yüksek olduğu Uzakdoğu'nun bu durumdan en olumsuz etkilenen bölge olması endüstriyel metallerdeki bu baskıyı da açıklar nitelikte."