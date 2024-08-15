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Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam

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Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine bu geceden geçerli olmak üzere zam geldi. Yeni zamlı fiyat tarifesine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü'nden geçişler 33 TL, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 555 TL oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi.

Bu gece yarısı itibarıyla geçerli olacak yeni tarife Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti otomobiller için 24 liradan, 33 liraya, motosikletler için ise 10 liradan 14 liraya yükseldi.

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN OTOMOBİL GEÇİŞİ 585 LİRAYA YÜKSELDİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti ise 49 liradan 70 liraya çıktı. Çanakkale Köprüsü'nde otomobiller için geçiş ücreti 419 liradan, 585 liraya, Osmangazi Köprüsü'nde ise 399 liradan 555 liraya yükseltildi.

İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL oldu. İstanbul-İzmir otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil otomobiller için 1370 TL oldu.

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Ekonomi

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