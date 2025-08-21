Türkiye Kooperatifler Fuarı Erzurum'da

TİCARET Bakanlığı, Türkiye'nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yüzlerce üretici kooperatifi ve kadın üretici kooperatifinin, 6'ncı Türkiye Kooperatifler Fuarı kapsamında Erzurum'da buluşacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025 yılı, Birleşmiş Milletler tarafından 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' olarak ilan edilmiş; bu özel yılın teması, 'Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar' şeklinde belirlenmiştir. İmece ve ahilik kültürünün beşiği olan ülkemizde, kooperatifçiliğin potansiyelini en üst seviyeye taşımak, bu köklü kültürü geleceğe aktarmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü öncülüğünde 6'ncı Türkiye Kooperatifler Fuarı düzenlenecektir. Fuar, 28-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olup, ülkemizden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılacak yaklaşık 200 kooperatif, üst kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirecektir. 81 ilden kadın kooperatiflerimiz de bu büyük organizasyonda yerini alacaktır" denildi.

'200'Ü AŞKIN STANT KURULACAK'

'2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı' çerçevesinde, kooperatifçilik kültürünün genç nesillere aktarılması, toplumda farkındalık oluşturulması ve dayanışma ruhunun pekiştirilmesinin hedeflendiği belirtilerek, "Fuar, kooperatiflerimizin üretim ve ticaretteki gücünü görünür kılmayı, ürünlerini tanıtmayı, yeni ticaret bağlantıları kurmalarını sağlamayı ve kooperatifler arası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, fuara e-ticaret platformları, perakende ürün ticareti temsilcileri ve önemli sektör liderleri davet edilmiştir. Fuar boyunca yaklaşık 200'ü aşkın stant kurulacak olup; Ticaret Bakanlığı, ?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ?Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ?Tarım ve Orman Bakanlığı, ?Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, ?kadın kooperatifleri, 'Sıfır Atık' temalı alanlar, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin temsilcileri, zanaatkarlar ve sivil toplum kuruluşları da fuarda yer alacaktır" ifadelerine yer verildi.

Fuar kapsamında, düzenlenecek sergi, panel ve söyleşiler şöyle sıralandı:

"Kooperatifçiliğin Alfabesi: Kadın, Kültür ve Dayanışmanın Tipografisi; sanatçı Dr. Emin Albayrak'ın hazırladığı sergi, Türk kültürünün sözlü mirası olan atasözleri üzerinden kooperatifçiliğin köklerine bir yolculuk sunuyor. Her harf, dayanışma ve imece kültürünü simgeleyen bir atasözüyle eşleştiriliyor; 'imece ile dağ taş aşılır' veya 'nerede birlik, orada dirlik' gibi ifadelerle ortak emeğin görsel hafızası yeniden yorumlanıyor. Zafer Bizimdir: Filistin Afiş Sergisi; yine Dr. Emin Albayrak tarafından hazırlanan bu sergide, Filistinli şair Mahmoud Darwish'in şiirlerinden alınan dizeler, 29 grafik tasarım afişinde görselleştirildi. Direniş, umut ve özgürlük temalarını sanatın diliyle birleştiren bu eserler, ziyaretçilere derin bir duygusal deneyim sunacak. Bunların yanı sıra, fuar boyunca ilham verici kooperatif başarı hikayeleri, eğitimler, atölyeler ve söyleşiler düzenlenecek; sektör temsilcileriyle kooperatifler arasındaki iletişim güçlendirilecek. Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler ve Zanaatkarlar Alanı; fuar kapsamında ayrıca, geleneksel üretim kültürümüzün önemli bir parçası olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekler için özel bir alan ayrıldı. Zanaatkarlar, ustalıkla şekillendirdikleri ürünleri fuar ziyaretçileriyle buluşturarak kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlayacaklar. Kooperatif Başarı Ödülleri; 31 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ödül töreni ile 2025 yılı boyunca; ?ihracat, e-ticaret, ?kadın girişimciliği, ?coğrafi işaretli ürünler, proje geliştirme ve kadın kooperatifleri alanlarında önemli başarılar elde eden kooperatiflere ödülleri takdim edilecek."

Açıklamada ayrıca, "Ticaret Bakanlığı olarak, kooperatiflerimizin markalaşma, pazarlama, dijitalleşme ve uluslararası entegrasyon süreçlerine her alanda destek sağlamaya devam ediyoruz. 6'ncı Türkiye Kooperatifler Fuarı, yalnızca kooperatiflerimizin üretim ve ticaret kapasitesini artırmakla kalmayacak; aynı zamanda imece kültürümüzün geleceğe taşınmasına da öncülük edecektir" denildi.