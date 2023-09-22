Konya Ticaret Odası Avustralya'da Otomotiv Yan Sanayi Sektörünü Tanıttı

Konya Ticaret Odası'nın (KTO) düzenlediği Avustralya Otomotiv Yedek Parça Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu tamamlandı.

Konya'dan 18 firmanın katıldığı İkili İş Görüşmeleri (B2B) programında toplam 195 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Program çerçevesinde Konyalı firmalar Avustralyalı firmaları ziyaret ederek iş bağlantıları kurdu. KTO Heyeti, Sydney ve Melbourne'da Türkiye Başkonsolosları ve Ticaret Ataşeleri ile bir araya geldi. Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş, "18 firmamız ile katıldığımız Avusturalya'da Konya otomotiv yan sanayi sektörümüz tanıttık" dedi.

Otomotiv yan sanayi sektöründe hedef pazar araştırmasında Avusturalya öne çıktı

Konya Ticaret Odası, sektörel ticaret heyeti organizasyonu yapılacak ülkelerin belirlenme aşamasında, dünya ithalat, Türkiye ve Konya ihracat verileri çıkartılarak çapraz sorgulama yapılıyor. Belirlenen sektörde ithalatçı ülkelerin ithalat yaptığı diğer ülkelerle rekabet edebilirlik durumu tespit ediliyor. Çalışmalar neticesinde, Avustralya Otomotiv Yan Sanayi Sektöründe daha fazla keşfedilmesi gereken potansiyel bir pazar olduğu, ülke ve şehir olarak bu pazardan yeteri miktarda pay alınamadığı neticesine varıldı. Araştırmaya göre; Avusturalya'da ithalatçı firmaların yoğun olarak bulunduğu Sydney ve Melbourne bölgeleri öne çıktı. Öncelikli olarak bu bölgelere organizasyon yapılması uygun görüldü. Konya'dan 18 firmanın katılımıyla Avustralya'da Sydney ve Melbourne şehirlerinde iş görüşmeleri, firma ve kurum ziyaretleri gerçekleştirildi.

Avustralya'da Sydney ve Melbourne şehirlerinde B2B gerçekleştirildi

Sydney'de gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri programında Konyalı firma temsilcileri ile 19 Avustralyalı firma toplam 75 ikili iş görüşmesi yaptı. Sydney Başkonsolosu Ali Sevim, Sydney Ticaret Ataşesi Yavuz Gökçayır organizasyonu ziyaret ederek Konyalı firma temsilcileri ile bir araya geldi. Sevim ve Gökçayır katılımcı firmalara Avusturalya pazarı hakkında bilgi verdi. Sydney'in ardından Melbourne şehrinde de ikili iş görüşmeleri programı gerçekleştirildi. Burada düzenlenen programa katılan 21 Avusturalyalı firma temsilcisi ile toplam 120 iş görüşmesi yapıldı. Victoria Eyalet Bakanı Nazlı Süleyman, Melbourne Başkonsolosu Doğan Ferhat Işık ve Melbourne Ticaret Ataşesi Hazal Oğuz Sarıkaya KTO heyetinin B2B görüşmelerini gerçekleştirdiği organizasyonu ziyaret etti. Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş'la bir araya gelen Victoria Eyaleti Küçük İşletmelerden Sorumlu Bakanı Nazlı Süleyman ile Konya ve Victoria eyaleti arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda istişarelerde bulunuldu. Melbourne'de devam eden programda; KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş ve KTO heyeti, Melbourne Ticaret Ataşesi Hazal Oğuz Sarıkaya ile birlikte Avustralya Otomotiv Yedek Parça Birliği'ni (Australian Automotive Aftermarket Association) ziyaret etti. Yönetici Şefi Stuart Charity, yaptığı konuşmada otomotiv sektöründe Çin'in Avustralya pazarına hakim olduğunu ve pandemiden dolayı büyük arz sıkıntısının yaşandığını söyledi. Tedarikçi olarak Çin'e bir alternatif bulunmasının zorunlu hale geldiğini vurgulayan Stuart Charity, Konyalı firmalara Avusturalya pazarını mutlaka değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

"Konya otomotiv yan sanayi sektörümüzü Avusturalya'da tanıttık"

Avustralya Otomotiv Yedek Parça Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonuna başkanlık eden KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş, "18 firmamız ile katıldığımız Avusturalya'da Konya otomotiv yan sanayi sektörümüz tanıttık. Sydney ve Melbourne şehirlerinde gerçekleştirdiğimiz toplam 195 ikili iş görüşmesi ve firma ziyaretleri sonucunda katılımcı firmalarımız birçok ön sipariş aldı. Bu açıdan firmalarımız organizasyondan son derece memnun kaldı. Organizasyon gayet başarılı bir şekilde tamamlandı. Katılımcı firmalarımız bu tür organizasyonların devam etmesini talep ediyor" dedi. - KONYA