Konya savunma sanayide vites yükseltti: İhracat 10 yılda 5 kat arttı

Konya'da kısa namlulu silah üretiminden mekanik parçalara kadar birçok alanda faaliyet gösteren 51 tedarikçi firma bulunuyor. Kentte toplamda 12 binden fazla nitelikli iş gücü yer alırken, üretimdeki ustalık ve teknolojiyle dikkat çeken şehir, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltan önemli bir merkez haline geldi.

KONYA'DAN SAVUNMA SANAYİ İHRACATI ATAĞI

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, kentin savunma ve havacılık sanayi ihracatında Türkiye'nin 4. büyük şehri olduğunu vurguladı. Büyükeğen, "Firmalarımız Milli Savunma Bakanlığı onaylı, üretimde kalite standartları oldukça yüksek. Her geçen yıl ihracatımız büyüyor." dedi.

SAVUNMA SANAYİ FUARI 5-7 KASIM'DA

Bu yıl 5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları ile sektör temsilcileri bir kez daha şehirde bir araya gelecek. Etkinliğe katılmak isteyenler detaylara savunma.kso.org.tr adresinden ulaşabiliyor.

SAVUNMA EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise "Bu şehir, küçük kalibreli silahlardan yüksek hassasiyetli mekanik parçalara kadar birçok alanda üretim yapıyor. Üretilen her parça, dışa bağımlılığı azaltıyor ve savunma ekonomimize katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.