Konya'da üretilen sondaj makineleri 55 ülkede, içme kuyularının açılmasından maden aramalarına kadar farklı çalışmalarda kullanılıyor.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirketin genel müdürü Yusuf Acaryartan, AA muhabirine, üretime 1993'te 150 metrekarelik iş yerinde başladıklarını söyledi.

İlk yıllarda Türkiye'de tarım ve su sondajı alanında kullanılan makineler ürettiklerini belirten Acaryartan, zamanla üretim kapasitelerini ve ürün çeşitliliğini artırdıklarını dile getirdi.

Üç futbol sahası büyüklüğündeki fabrikada yılda 50 makine üretimi yaptıklarına değinen Acaryartan, bu makinelerin arasında 4 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabilenlerin yer aldığını kaydetti.

Üretim ihracata yönelik

Üretimin ihracata yönelik gerçekleştirildiğini vurgulayan Acaryartan, "Başta Afrika olmak üzere Asya ve Balkan ülkelerine makinelerimizi gönderiyoruz. Özbekistan'da uranyum arama çalışmalarında makinelerimiz kullanılıyor. Şu anda 55 ülkede makinelerimiz var. Sondaj derinliği ülkeye, bölgeye ve toprak yapısına göre değişiyor. Bazı bölgelerde 200 metrede, bazılarında 700 metrede, bazı yerlerde ise 2 bin metrede suya ulaşılabiliyor." diye konuştu.

Acaryartan, Afrika'da özellikle içme suyuna erişimin güç olduğu bölgelerde makinelerinin kullanıldığına işaret ederek, Etiyopya, Cezayir ve Sudan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerde makinelerin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Müşterilere yalnızca makine teslim etmediklerini, teknik ekipleriyle sahaya giderek kurulum, çalıştırma ve danışmanlık hizmeti de sunduklarını aktaran Acaryartan, "Afrika'nın bazı bölgelerinde genelde içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Makinelerimiz de orada derin metrajlarda içme suyu için kuyu kazıyor. 40 ülkeyi gezdim. Makineyi verdikten sonra çalıştırmaya gidiyoruz. İlk suyu biz çıkarıyoruz, insanların o sevinci çok hoşuma gidiyor, duygulanıyorum." ifadelerini kullandı.

Acaryartan, makinelerin su kuyusu açmanın yanı sıra jeotermal kaynakların araştırılmasında ve madencilik sektöründe de kullanıldığını kaydetti.

Kaynak: AA