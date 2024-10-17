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İşte Türkiye'de en çok ve en az konutun satıldığı iller

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Türkiye genelinde konut satışları eylülde geçen yıla göre yüzde 37,3 artarak 140 bin 919'a ulaştı. İstanbul 21 bin 314 satış ile en yüksek paya sahip şehir oldu.

Türkiye genelinde konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 artarak 140 bin 919 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,3 artışla 140 bin 919'a yükseldi.

İLK 9 AYDA YÜZDE 5,2'LİK ARTIŞ

Ocak-eylülde satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 947 bin 236'ya çıktı. İstanbul eylülde konut satışlarında 21 bin 314 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili 13 bin 205 ile Ankara, 7 bin 612 ile İzmir izledi. Konut satışının en az olduğu iller ise 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak sıralandı.

İşte Türkiye'de en çok ve en az konutun satıldığı iller
Kaynak: AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi

İstanbul Türkiye Ekonomi ankara Finans Emlak Eylül

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Yorumlar (2)

dehide:

Çok ev israfı var kiminin de evi yok. Evi olan yeni yapılan evleri alamasın yeni evler daha uyguna memurlara verilsin. Kalırsa gerisi satılabilir

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