Konut Piyasasında Küçük Dairelere Talep Artıyor

Ankara İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı İbrahim Aydın, Türkiye'de son yıllarda '1+1' ve '2+1' konutların daha fazla tercih edildiğini belirtti. Konut satışlarındaki düşüşe rağmen, bu yılki toplam satışların geçen yıla göre arttığını vurguladı. Aydın, konut talebinin gelecek yıl da devam edeceğini öngörerek, daha küçük konutların sektöre olumlu yansıyacağını ifade etti.

Ankara İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı İbrahim Aydın, Türkiye'de son yıllarda "1+1" ve "2+1" konutların tercih edildiğine işaret ederek, "Bu talebin gelecek yıl da devam edeceğini öngörüyoruz, bu tip konutlara talebin yüksek olması, üretim ve iş gücü açısından da sektöre olumlu yansıyor." dedi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Türkiye'de konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalışla 164 bin 306 oldu. Ancak bu yılın 10 ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artışla 1 milyon 293 bin 33 olarak gerçekleşti. İstanbul, 26 bin 305 ile ekimde en çok konutun satıldığı il olurken, bunu 14 bin 681 konut satışıyla Ankara, 8 bin 678 ile İzmir takip etti.

Son dönemde ise konut talebinde daha küçük konutlar öne çıkıyor.

"KKM'nin sona ermesi konut satışlarını hareketlendirdi"

Ankara İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı İbrahim Aydın, konut satışlarındaki hareketliliğin nedenlerinden birinin, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin sona ermesiyle yatırımcının gayrimenkule yönelmesi olduğunu söyledi.

Dar ve orta gelirli vatandaşların özellikle "1+1" ve "2+1" konutları daha fazla tercih ettiğini belirten Aydın, "3+1, 4+1 dairelerin metrekare ve fiyatlarının yüksek olması, vatandaşları daha küçük ve fiyat açısından uygun konutlara yönlendiriyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi kentlerimizde 1+1 konutlara talebin daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu talebin gelecek yıl da devam edeceğini öngörüyoruz, bu tip konutlara talebin yüksek olması, üretim ve iş gücü açısından da sektöre olumlu yansıyor." diye konuştu.

"İnşaat maliyetlerinin yüzde 50'si arsadan kaynaklanıyor"

Aydın, inşaat sektöründe en önemli maliyetin arsa olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizde inşaat maliyetlerinin yüzde 50'si arsadan kaynaklanıyor, bu maliyetin düşürülmesi gerekiyor. İlgili kurumların ve belediyelerin, müteahhitler için arsa üretmesini, altyapısını hazırlamasını önemli buluyoruz. Ayrıca yüksek olan harçlar konusunda da bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir yandan konut projelerinin sürdüğünü diğer yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Aydın, sosyal konut projelerini desteklediklerini, bu çalışmaların sektöre hareketlilik kazandırdığını belirtti.

Aydın, konut kiralarındaki artışın da yavaşladığına işaret ederek, "Bunun sebeplerinden biri de 500 bin sosyal konutun yapılmasına yönelik talebin alınmaya başlaması oldu. Bu durum ilerleyen günlerde daha çok hissedilecek. Sosyal konutların ülkeye ve millete fayda sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de her yıl 1 milyon konutun üretilmesine ihtiyaç olduğunu dile getiren Aydın, bu ihtiyacın devlet ve özel sektörün işbirliğiyle karşılanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
