Asgari ücret açıklanmadan konut fiyatları fırladı! Kiralara bir hafta içinde 2 bin lira zam geldi

Milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak zamma kilitlenirken, konut piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Emlakçılar, daha asgari ücret açıklanmadan kiralık ve satılık daire fiyatlarının yüzde 30 arttığını belirtirken, rakamın belirlenmesinin ardından da fiyatlardaki artış ivmesinin devam edeceğini düşünüyor. İstanbul Bahçelievler'de 3+1 dairelerin fiyatı bir hafta içinde 8 bin liradan 10 bin liraya yükselerek 2 bin liralık bir artış gösterdi.

Emlak piyasasında yıl sonu hareketliliği arttı. Asgari ücret zammı öncesi hem satılık hem de kiralık dairelere talep arttı. Özellikle kiralık daire arayanlar, asgari ücret zammından sonra fiyatların yükseleceğini düşünerek kolları sıvadı. Kiralık ev bulma telaşına giren vatandaşlar, bir an önce ev bulmak istiyor. Ayrıca ev sahipleri de asgari ücret zammını bekleyip, zamma göre evine kiracı bulmak istiyor. Bazı ev sahipleri ise dairesinin kiralık fiyatını yüksek tutuyor.

SON BİR HAFTADA YÜZDE 20-30 CİVARINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Öte yandan emlakçılar çok yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirterek, asgari ücret zammından önce hem kiralık hem de satılık daire fiyatlarının arttığını söyledi. Asgari ücret öncesi hızlı hareket etmek isteyen vatandaşlar konutlara talep gösterirken, emlakçılar bu dönemde kiralık daire arayanların istediklerini alamadıklarını söyledi. Bazı vatandaşların ise yüksek fiyattan daire bulabildiğini söyleyen emlakçılar, ortalama olarak kiralık ve satılık dairelere son bir hafta içinde yüzde 20-30 civarında bir artış görüldüğünü kaydetti. Emlakçılar, asgari ücret sonrası hem kiralık hem de satılık konutların fiyatlarının artacağını düşünüyor.

3+1 DAİRELERİN KİRASI 10 BİN LİRAYA ÇIKTI

İstanbul Bahçelievler'de 2+1 kiralık dairelerin ortalama fiyatı son bir haftada 7 bin liradan 8 bin liraya çıkarak yaklaşık bin liralık bir artış yaşadı. 3+1 daireler ise aynı bölgede 8 bin liradan 10 bin liraya yükselerek 2 bin liralık bir artış gördü.

"VATANDAŞ ASGARİ ÜCRETTEN ÖNCE EV BULMAK İSTİYOR"

Emlak piyasasında yılsonu hareketliliğinin arttığını söyleyen bir emlakçı, "Özellikle kiralık ev arayışları arttı. Ev arayanlar asgari ücretten önce ev bulmak için ellini çabuk tutuyor. Asgari ücret sonra kiraların yükseleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"MAL SAHİPLERİ ZAM İÇİN BEKLİYOR"

Ev sahiplerinin de asgari ücretin açıklanmasını beklediğini söyleyen emlakçı, "Asgari ücrete gelen zam oranında mal sahiplerinin artış yaparak, evlerine bu zam doğrultusunda kiracı bulmayı bekliyorlar. Şu anda bekleyen mal sahipleri veya kira fiyatını çok yüksek söyleyenler var. Kiralık daire bulamayanlar da haliyle arayış içerisinde" dedi. Son günlerde asgari ücret toplantılarının gündemde yer almasıyla şimdiden kiralık daire fiyatlarının yükseldiğini söyleyen emlakçı, "Bu hafta asgari ücret gündeminden dolayı fiyatlarda ufak artışlar gerçekleşti. 2+1 dairelerde bin liralık bir fark oluştu. 3+1 dairelerde ise 2 bin liralık bir artış oldu. Şu anda 2+1 daireler ortalama 7 bin liradan 8 bin liraya çıktı. 8 bin lira olan 3+1 daireler ise 10 bin lirayı gördü" açıklamalarında bulundu.