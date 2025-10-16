Konut Fiyat Endeksi Eylül'de Yüzde 32,2 Arttı

Konut fiyat endeksi, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,2 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 0,8 oranında azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,2 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 0,8 oranında azaldı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarak 195,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,2 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,8 oranında azalış gösterdi.

2025 yılı Eylül ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,5, 2,3 ve 2,9 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 30,7, 41,1 ve 34,4 oranlarında artış gösterdi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Eylül 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 41,1 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 22,6 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi. - İSTANBUL