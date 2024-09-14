Kömürhan Köprüsü, En İyi Proje Ödülüne Layık Görüldü

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamayla Elazığ ile Malatya illeri arasındaki doğal sınırda yer alan Kömürhan Köprüsü'nün, sadece bölgenin ulaşımını kolaylaştırmakla kalmadığını aynı zamanda bir mühendislik eseri olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, 660 metre uzunluğundaki köprünün taşıt trafiğine karşılıklı yönde ikişer şeritli olarak hizmet verdiğini kaydederek, "Gergin eğik askılı ve ters 'Y' tipi kule olarak tasarlanan köprü; aynı zamanda 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığı ile dünya literatüründe 4'üncü sırada yer alıyor. Gergin eğik askılı projelendirdiğimiz köprümüzün orta açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşuyor. Köprüde 42 adet de kablo imalatı gerçekleştirdik" dedi.

'EYFEL KULESİ KADAR ÇELİK KULLANILDI'

Köprünün inşasında kullanılan 7 bin ton çeliğin, Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nde kullanılan çelik miktarına eş değer olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, "Çelik imalatlarının montajı için yapılan kaynak işlemleri yaklaşık 450 kilometre uzunluğunda; çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğu ise tam 853 kilometre" bilgilerini paylaştı.

'YÜZDE 100 YERLİ KAYNAKLAR KULLANILDI'

Kömürhan Köprüsü ve Tüneli'nin yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli kaynakların kullanıldığını aktaran Uraloğlu, "Tamamen Türk mühendisleri ve işçilerinin alın teriyle inşa edilen Kömürhan Köprüsü gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Bu devasa yapı, ülkemizin mühendislikte ulaştığı zirveyi ve milli kaynaklarımızın gücünü de tekrar gözler önüne serdi" dedi. Hızlı ve güvenli trafik akışı ile önemli turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlayan Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile zamandan 62 milyon lira, akaryakıttan 38 milyon lira olmak üzere her yıl toplam 100 milyon lira tasarruf edildiğinin de altını çizen Bakan Uraloğlu, "Karbon emisyonu ise bu projemizle yılda 2 bin 731 ton azaltılıyor. Köprünün kapsamını daha da üst seviyeye çıkarmak adına 5 Nisan 2024 tarihinde yapımına başladığımız Kömürhan Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulumunu tamamladık ve buradan enerji elde etmeye başladık. 20 dönümlük arazi üzerine kurduğumuz santral ile yıllık toplam 6 milyon liradan fazla tasarruf edeceğiz" açıklamasında bulundu.

ÖDÜLLER ABD'DE DE TAKDİM EDİLECEK

Uraloğlu, IRF 2024 Küresel Yol Başarı Ödülleri'nin 12 Aralık 2024 tarihinde ABD Orlando'da yapılacak törenle takdim edileceğini belirtti. Daha önce de bazı projelerin IRF tarafından ödüle layık görüldüğünü kaydeden Uraloğlu, şunları kaydetti: "Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2019 yılında dizayn kategorisinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 2021 yılında proje finansmanı ve ekonomi kategorisinde ve 2022 yılında yine 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu, yapım metodolojisi kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü. Geçen yıl ise Zigana Tüneli yapım metodolojisi, Eğiste Hadimi Viyadüğü ise kalite yönetimi kategorisinde birinci seçilmişti. Bu ödüller, ülkemizin mühendislik alanındaki gelişmişliğinin ve kaydedilen ilerlemenin önemini de ortaya koyuyor."