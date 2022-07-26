Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı: 'Ticaret odasına aidat borcu olan işletmelerin oy kullanma hakları ellerinden alınamaz'

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı, aidat borcu olan üyelerin, üyeliklerinin askıya alınmasına tepki gösterdi. Seçimlere az kaldığını söyleyen Bıyıklı, "Nasıl ki yerel ve genel seçimlerde devlete vergi borcu olanların oy kullanma hakkı ellerinden alınmıyorsa, genel anlamda ticaret odasına aidat borcu olan işletmelerin de oy kullanma hakları ellerinden alınamaz, alınmamalıdır. Aidat borcu bir gün ödenir ama kullandırılmayan oyun telafisi mümkün değildir" dedi.

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı, Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı üyelerin aidatlarını ödeyememeleri sebebiyle üyeliklerinin askıya alınmasına tepki gösterdi. Bıyıklı, kovid salgınına dayalı mücbir sebeple aidat borcu olan üyelerin bu borçlarının affını ve askıya alınmış üyeliklerini aktif hale getirilmesini istedi. Yakın zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği seçimi ile Kocaeli Ticaret Odası seçiminin olacağını söyleyen başkan adayı Bıyıklı, üyelerin seçme ve seçilme haklarının ellerinden alınmaması gerektiğini söyledi.

"Aidatlarını ödeyemeyenlerin üyeliklerini askıya alındı"

Seçim çalışma grubu adına konuşan Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı, "Yakın zamanda yapılacak olan oda ve borsa seçimlerinde üyelerimizin seçme ve seçilme hakları ile ilgili yaşamsal bir konuyu gündeme getirmemiz gerekmiştir. Kocaeli Ticaret Odası'na da gerekenin yapılması konusunda müracaat ettik. Bilindiği üzere bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de büyük sorunlarla karşı karşıya bırakan kovid salgını sebebiyle ticaret odası üyelerinin birçoğu finansal problemler yaşadı. Ticaret odamızın mevcut yönetimi salgın süresince üyelerimize yeteri kadar destek olamadı. Buna karşın oda yönetimi, üyelerimizden normal bir süreçten geçiyormuşçasına aidat ödemelerini tam ve zamanında talep etmiş, ödeyemeyenlerin ise oda üyeliklerini askıya almıştır. Üyelerimizin yaşadıkları sorunlar bir yana, yakın zamanda yapılacak seçimlerde seçme ve seçilme hakkı bakımından oda üyeliğinin aktif olması gerektiği 5174 sayılı kanunun 10. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiş ve mevcut yönetim kendine göre bu hükme dayanarak askıya alma işlemlerini gerçekleştirmiş" dedi.

"'Salgın süresince aidatlarını ödeyemeyen üyelerimizin bahse konu aidat borçlarının affı' yönünde hareket etmeleri zaruri görünmektedir"

Kanunun farklı fıkrasından açıklama yapan Bıyıklı, "5174 sayılı kanunun 17. maddesinin 1. fıkrasının 'O' bendinde yer alan hükme göre, 'İradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerinin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı veya yapılandırılması' Kocaeli Ticaret Odası Meclisi'ne verilmiş bir yetki ve ödevdir. Aynı hüküm doğrultusunda meclisin gerekirse bu yetkisini oda yönetim kuruluna devri de söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla üyelerimizin Kocaeli Ticaret Odası komiteleri ve meclisine aday olma ve adaylara oy verme haklarının kullandırılması konusunda, meclis ve yönetim kuruluna sorumluluk üstlenmelidir. 17. maddede yer alan hüküm doğrultusunda hareket ederek 'Salgın süresince aidatlarını ödeyemeyen üyelerimizin bahse konu aidat borçlarının affı' yönünde hareket etmeleri zaruri görünmektedir. Çünkü seçimlerin adaletli bir katılım ile serbest, eşit ve genel oy ilkelerine dayalı olarak gerçekleşmesi ancak bu şekilde mümkün olabilecektir" diye konuştu.

"Aidat borcu bir gün ödenir ama kullandırılmayan oyun telafisi mümkün değildir"

Sorunların giderilmesini isteyen Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı, "Kovid salgını gibi bir mücbir sebeple aidat ödeyemeyen üyelerin seçme ve seçilme haklarının kısıtlanması Anayasamızın 2. maddesinde düzenlenen 'Demokratik Hukuk Devleti' ilkesine ve 10. maddesinde düzenlenen 'Eşitlik' ilkesine de aykırıdır. Nasıl ki yerel ve genel seçimlerde devlete vergi borcu olanların oy kullanma hakkı ellerinden alınmıyorsa, genel anlamda Ticaret Odası'na aidat borcu olan işletmelerin de oy kullanma hakları ellerinden alınamaz, alınmamalıdır. Oda meclisi ve yönetim kurulu, üyelerimizin en doğal ve demokratik haklarından olan seçme ve seçilme haklarından mahrum bırakılmalarının önüne geçmelidir. Küresel salgının ortaya çıkardığı birçok sorunla tek başına mücadele etmek zorunda kalan üyelerimizin yanında olma konusunda yeterli kadar irade sergileyemeyen oda yönetiminin, hiç olmazsa bu noktada artık inisiyatif üstlenmesi beklenmektedir. Aidat borcu bir gün ödenir ama kullandırılmayan oyun telafisi mümkün değildir" şeklinde konuştu. - KOCAELİ