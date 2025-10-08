Kocaeli Sanayi Odası'nda Ekonomik Gelişmeler Ele Alındı

Kocaeli Sanayi Odasının (KSO) ekim ayı meclis toplantısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın katılımıyla yapıldı.

KSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda konferans salonunda basına kapalı gerçekleştirilen ekim ayı meclis toplantısında KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Merkez Bankasının politikaları konusunda ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtti.

Enflasyonla mücadelenin öncelikli ve uzun soluklu bir süreç olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, Merkez Bankasının fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için kararlı adımlar attığını ifade etti.

Zeytinoğlu, bu süreçte sabır göstermenin önemini vurgulayarak, "Zira ekonomide yapısal dönüşümler ve küresel belirsizlikler kısa vadede zorluklar oluşturabilir. Döviz kurlarındaki istikrar ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme, orta ve uzun vadede Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak, yatırım ortamını güçlendirecektir. Ayrıca, sürdürülebilir büyüme için fiyat istikrarının sağlanması vazgeçilmezdir." değerlendirmesinde bulundu.

Döviz kuru, korumacılık tedbirleri, Çin rekabeti ve artan jeopolitik riskler gibi sorunlara değinen Zeytinoğlu, reel sektör açısından, para politikasının kademeli olarak gevşetilmesi, finansman maliyetlerinin düşürülmesi ve yatırımların teşvik edilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Zeytinoğlu, Avrupa Birliği pazarındaki durgunluk ihracatı zorlarken, Arap ülkeleriyle düzelen ilişkilerin bu kayıpları bir nebze telafi ettiğini fakat bu tablonun kalıcı olmayabileceğini öngördüklerini belirterek şunları ifade etti:

"Kur artışı ile enflasyon artış hızının biraz altında ancak uyumlu ilerlemesini bekliyor, enflasyon hedeflerine yaklaştıktan sonra kurun da ihracatımıza ve üretimimize destek verir hale gelmesini temenni ediyoruz. Ayrıca rekabetçi kurun, ülkemizde üretilebilme imkanı olan ürünlerin üretilmesini de yönlendirerek tüketim malları ithalat talebinde de yavaşlamayı sağlayacağını düşünüyoruz."

Zeytinoğlu, ihracatçıların bütçenin elverdiği ölçüde desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, "31 Ekim 2025'e kadar uzatılan döviz dönüşüm desteğinin devam ettirilmesini ve yükseltilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Reeskont kredi limitlerinin artırılmasını isteyen Zeytinoğlu, "Buna ek olarak, ABD tarafından ülkemize uygulanan yüzde 15'lik ek gümrük vergisi nedeniyle ihracatçımıza gelen ilave maliyetlerin devlet tarafından muhtelif şekilde desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Zeytinoğlu'nun konuşmasının ardından Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.

Toplantıya, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oral Erdoğan da katıldı.