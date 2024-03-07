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KOBİ'lere 4 Milyar Liralık Destek Başladı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 milyar liralık finansman desteğini deprem bölgesindeki işletmelere bugün aktarmaya başladıklarını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 milyar liralık finansman desteğini deprem bölgesindeki işletmelere bugün aktarmaya başladıklarını ifade etti.

Kacır, yaptığı açıklamada, KOSGEB tarafından deprem bölgesine sağlanan finansman desteğine ilişkin ödemelerin yeniden başladığını bildirdi.

"Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında başvurusu onaylanan ve ödemesi gerçekleşmeyen işletmeler için ödemelerin gerçekleştirileceğini belirten Kacır, "KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 milyar liralık finansmanı deprem bölgesindeki işletmelerimize bugün aktarmaya başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır, Dünya Bankası ve KOSGEB işbirliğinde yürütülen program kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki işletmelere 450 milyon dolarlık finansmanın aktarıldığını anımsattı.

Desteğin açıklandığı günden bu yana KOSGEB aracılığıyla 11 ilde 39 bin 680 işletmeye 12,8 milyar liralık ödeme yaptıklarını hatırlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Bu finansmanın tamamının bölgeye aktarılmasının ardından KOSGEB ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı arasında kredi anlaşması imzalanmıştı. Bu kapsamda Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Programı uygulamaya alındı. Başvurusu onaylanan ve destek ödemesi yapılmayan işletmeler için bu kaynak kullanılacak. Devreye aldığımız yeni finansmanla bölgedeki işletmelerimize can suyu olmaya devam edeceğiz. Bölge ekonomisine yeni projelerle destek olmaya, şehirlerimizi eskisinden de güçlü şekilde ayağa kaldırmaya kararlıyız."

Kacır, uluslararası kuruluşlarla yeni finansman kaynaklarının bulunması konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, İspanya İş Birliği ve Kalkınma Ajansı ile bölgeye ek finansman sağlanması konusundaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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