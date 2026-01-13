Knauf Global Yönetici Ortağı Akyıldız: 1997'den bugüne Türkiye'ye 250 milyon Euro yatırım yaptık

YAPI malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren Knauf Global Yönetici Ortak görevine atanan Murat Akyıldız, bu görevin bireysel bir başarı olmadığını, ekip çalışmasının, Knauf hissedarlarının güveninin ve Türkiye 'de aldığı eğitimin doğal bir sonucu olduğunu belirterek, sorumluluğun bilinciyle göreve başladığını söyledi. Yatırımlara ilişkin konuşan Akyıldız, "1997'den bugüne kadar Türkiye 'ye 250 milyon Euro yatırım yaptık. Şu anda dört fabrikamız ve 500 çalışanımız var. Buna ilave olarak 40 milyon Euro tutarında yeni bir yatırım için onay aldık. Türkiye 'yi sadece mevcut işiyle değil, gelecekteki potansiyeliyle de görüyoruz. Her yıl yaklaşık 1–1,5 milyar Euro yatırım yapıyoruz. Türkiye de bu yatırımlardan payını almaya devam edecek. 2026 yılında Türkiye'de yapı ve inşaat piyasasının büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren Knauf'un üst yönetim kadrosunda yeni bir atama gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda Murat Akyıldız, Knauf Global Yönetici Ortak görevine başladı. Akyıldız, değerlendirmeleri İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında paylaştı. Basın toplantısında konuşan Akyıldız, Knauf'un küresel ölçekte faaliyet gösteren bir şirket olduğunu belirterek, bu görevin bireysel bir başarıdan ziyade ekip çalışmasının, Knauf'un hissedarlarının güveninin ve Türkiye'de aldığı eğitimin bir sonucu olduğunu söyledi.

'BENİM İÇİN GURUR VERİCİ'

Knauf Global Yönetici Ortak Murat Akyıldız, "Knauf gibi saygın bir şirkette Global Yönetici Ortak görevine atanmış olmak benim için büyük gurur verici. Daha önce bu görevi Alman ve Avusturyalı iş arkadaşlarımız yönetiyordu. Şimdi Ocak 2026 itibarıyla ben de bu göreve layık görüldüm. Bu tabii benim şahsi başarım değil. Bu, birlikte çalıştığım takım arkadaşlarımın başarısı, Knauf hissedarlarının bana verdiği güven ve bugüne kadar beni eğitim sisteminden alıp buraya getiren Türkiye Cumhuriyeti'nin de bir bakıma başarısı. Ben bu sorumluluğun bilinciyle bu görevi yapmaya başlayacağım" dedi.

90 ÜLKEDE FAALİYET

Knauf'un dünya genelinde 90 ülkede faaliyet gösterdiğini, 320 fabrikası ve yaklaşık 43 bin 500 çalışanı bulunduğunu belirten Akyıldız, "Yapacak çok şey var. Şirket gerçekten enteresan ve müstesna bir şirket. Bir profesyonel için her zaman böyle görevler, böyle şirketler ele geçmiyor. Avustralya'dan Brezilya'ya kadar her yerde iş yapan bir şirket. Böyle bir şirkette tabii yapacak da çok şey var. Bir de inşaat, yapı sektörü gibi büyüyen ve gelişmeye devam eden bir sektördeyiz. Herkesin hayatına dokunan, insanlara barınma sağlayan ve keyifli bir şekilde çalışabileceğimiz bir sektör. Bu sektör büyüyor. Dünyada büyümekte biraz daha zorlanıyor ama Türkiye'de uzun zamandır hızlı büyüyor. 2025'te de hızlı büyüdü, 2026'da da büyüyeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla yapacağımız çok şey var. Bunun için sürdürülebilirlik var. Bir sonraki nesle aldığımızdan daha büyük ve daha sağlıklı bir şekilde bu işi bırakmak var. Bu nedenle çok heyecanlıyım" diye konuştu.

'2030 VE SONRASI İÇİN DOĞRU STRATEJİLERİN NE OLMASI GEREKTİĞİNE BAKIYORUZ'

Şirketin yönetim yapısına ilişkin bilgi veren Akyıldız, "Biz şirketi dört yönetici ortak olarak yönetiyoruz. Aramızda bölgeleri ve sorumlulukları paylaştık. Asya Pasifik Bölgesi'nden ben sorumlu olacağım. Bunun dışında madencilik bende ve birkaç yan şirketimiz var, onları da yöneteceğim. Şirketin genel kurumsal kararlarını hep birlikte alıyoruz. O yüzden Almanya'da yerleşik olacağım, her ne kadar bölgem daha uzakta olsa da. Birlikte bu şirketi aldığımız yerden çok daha farklı bir yere götürmek için çalışacağız. Ocak 2026 itibarıyla bu işe büyük bir heyecanla başlıyoruz. Diğer yöneticilerimizle her iki haftada bir yaptığımız koordinasyon toplantıları var. Birlikte oturup herhangi birimizin bölgesindeki gelişmelerle ilgili birbirimizi güncelliyoruz. Hepimizi ilgilendiren konular var, rakamları değerlendiriyoruz. En önemlisi, şirketin stratejilerini beraber belirliyoruz. Sadece önümüzdeki bir–iki yıl için değil, 2030'lar ve sonrası için doğru stratejilerin ne olması gerektiğine bakıyoruz. Şirketin en avantajlı yanlarından biri, stratejilerini uzun vadeli yapması. Bir sonraki nesil için en iyi sonuçları nasıl alabiliriz diye bakması" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE 250 MİLYON EURO YATIRIM YAPTIK'

Knauf'un yaklaşık 15 milyar euro ciroya sahip olduğunu söyleyen Akyıldız, "Günlük süreç yönetiminlerini genel müdürlerimiz ve bölge CEO'larımız yapıyor. Ama işin daha uzun vadeli yönetimini aramızda dört yönetici ortak birlikte sevk ve idare ediyoruz. 2032 yılı bizim 100'üncü yaş günümüz olacak. O tarihte 25 milyar Euro ve ötesini hedefliyoruz. Türkiye'ye baktığımızda, Knauf olarak 1997 yılında Türkiye'ye girdik. Girerken de Alçıpan gibi, aslında bu ürüne ismini vermiş olan markayı üreterek başladık. 1997'den bugüne kadar Türkiye'ye 250 milyon Euro yatırım yaptık. Şu anda dört fabrikamız ve 500 çalışanımız var. Buna ilave olarak 40 milyon Euro tutarında yeni bir yatırım için onay aldık. Bu yatırımla Ankara'da kapasite artışına başlıyoruz. Türkiye'yi sadece mevcut işiyle değil, gelecekteki potansiyeliyle de görüyoruz. Türkiye'yi aynı zamanda bir yetenek ve insan kaynağı merkezi olarak görüyoruz. Orta Doğu ve Afrika bölgesinin Ar-Ge çalışmaları için Türkiye'de bir merkez oluşturmayı değerlendiriyoruz. Knauf olarak 1997'den beri Türkiye'nin potansiyeline inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HER YIL YAKLAŞIK 1–1,5 MİLYAR EURO YATIRIM YAPIYORUZ'

Şirketin gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'ını yeniden yatırıma yönlendirdiğini belirten Akyıldız, "Her yıl yaklaşık 1–1,5 milyar Euro yatırım yapıyoruz. Türkiye de bu yatırımlardan payını almaya devam edecek. 2026 yılında Türkiye'de yapı ve inşaat piyasasının büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz. Konut piyasasında bunun daha da hızlı olduğunu görüyoruz. Dünyada da büyüme Türkiye kadar hızlı olmasa da 2026'nın önceki yıllara göre daha iyi olacağını öngörüyoruz. Şirketimiz çeşitliliği çok önemsiyor. Dünyanın her yerinde çalıştığımız için farklı kültürlerden, farklı cinsiyetlerden gelen bu çeşitlilik bize değer katıyor. Yönetim kadrosunun, çalıştığımız pazarları ve müşterileri temsil etmesi uzun vadede bizi daha başarılı yapıyor. Knauf'un bu yeni yönetim yapısıyla, Almanlar ve Avusturyalılar dışında ilk kez bir Türk'e bu görevi emanet etmesi benim için çok kıymetli. Aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için güçlü takım arkadaşlarımla birlikte çalışacağız" dedi.

Kariyerine yaklaşık 27 yıl önce tüketim malları sektöründe başladığını, ardından otomotiv sektöründe görev aldığını belirten Akyıldız, "Beş yıl önce Knauf'a katıldım. Dubai'de yerleşik olarak Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya'dan sorumlu CEO olarak görev yaptım. Bu beş yılda, tamamı gelişmekte olan pazarlarda çok iyi işler yaptık. Bu fırsat doğduğunda ise Knauf görevi bize güvenerek emanet etti. Bu görevi gururla taşıyacağız" diye konuştu.