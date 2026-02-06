Ataoğlu: 'Ada Kıbrıs projesi sonrası ziyaretçi sayısında yüzde 40 artış sağladık'

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, EMITT Fuarı'nda yürütülen tanıtım faaliyetlerinin turizme ciddi katkı sağladığını belirterek, "KKTC'de Ada Kıbrıs projesiyle ziyaretçi sayısında yüzde 30-40 artış yakaladık" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) KKTC'nin tanıtım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KKTC'nin bu yıl da fuarda güçlü bir şekilde temsil edildiğini belirten Ataoğlu, Ada Kıbrıs markasıyla yürütülen tanıtım çalışmalarının ziyaretçi sayısında önemli artışlar sağladığını söyledi. Ataoğlu, özellikle Türkiye pazarının KKTC turizmi açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, KKTC'nin tanıtım faaliyetlerini "Ada Kıbrıs" başlığı altında birleştirdiklerini belirtti. Ataoğlu, "Bu yıl da EMITT fuarında yerimizi aldık. KKTC tanıtımlarımızı 'Ada Kıbrıs' başlığı altında topladık ve bu proje kapsamında tanıtım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Reklam filmlerinin hem Türkiye'de hem de birçok ülkede yayınlandığını ifade eden Ataoğlu, "Reklam filmlerimiz Türkiye ve birçok ülkede yer aldı. Bu çalışmalar turizm sayımızın artmasında etkili oldu" diye konuştu.

Türkiye'den gelen ziyaretçi sayısının kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Ataoğlu, "Türkiye'den gelen ziyaretçi sayılarının artması bizim için önem arz ediyor. KKTC'de yaşayanlar da Türkiye'nin bağrından kopup gidenlerdir. Aynı dili, dini ve kültürü paylaşan insanlarız. Başka adalara gitmek yerine KKTC tercih edilmeli" ifadelerini kullandı.

"Ada Kıbrıs" projesinin etkilerine de değinen Ataoğlu, "Proje sonrasında KKTC'ye gelen ziyaretçi sayısında yüzde 30-40 oranında artış oldu. KKTC anlatmakla değil, yaşadıkça anlaşılır" dedi.

KKTC'nin turizm potansiyelinin yıl geneline yayıldığını söyleyen Ataoğlu, "Türkiye dışında en çok İngiltere, Polonya ve Almanya'dan ziyaretçi ağırlıyoruz. Turizm KKTC'de 12 ay yaşanıyor. Turizmi 12 aya yaymayı başardık" şeklinde konuştu.

Adanın tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerine dikkat çeken Ataoğlu, "Ada; tarihi zenginlikleri, misafirperverliği ve gastronomisiyle görülmeye değer bir destinasyon" dedi.

2026 hedeflerine de değinen Ataoğlu, "2026 yılında önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30'luk bir artış bekliyoruz. Üçüncü dünya ülkelerinden de ziyaretçiler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tanıtım çalışmalarının uluslararası boyutta sürdüğünü belirten Ataoğlu, "THY iş birliğiyle Polonya, Azerbaycan, İngiltere, Rusya ve Almanya gibi ülkelerde tanıtımlar gerçekleştiriyoruz. Dünyanın her yerinde fuarlarda KKTC'yi tanıtmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL