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KİT'lerin 2027 yatırım ödeneklerinde zirveyi 353,8 milyar lirayla TPAO aldı

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KİT'ler için 2027-2029 dönemi yatırım ödenek teklif tavanları belirlendi. 2027 toplamı 754 milyar 106 milyon 690 lira olurken, 353 milyar 808 milyon 640 lirayla TPAO ilk sırada yer aldı; TCDD ve TEİAŞ onu takip etti.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) arasında, 2027 yılı için en yüksek ödenek teklif tavanına sahip kuruluş 353 milyar 808 milyon 640 bin lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) Genel Müdürlüğü oldu.

AA muhabirinin 2027-2029 dönemini kapsayan Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nden yaptığı derlemeye göre, KİT'lerin söz konusu döneme ilişkin ödenek teklif tavanları belirlendi.

Bu kapsamda, kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan KİT'lerin ödenek teklif tavanları toplamı, gelecek yıl için 754 milyar 106 milyon 690 bin lira, 2028 için 702 milyar 561 milyon 615 bin lira, 2029 için de 710 milyar 759 milyon 991 bin lira oldu.

Gelecek yılın ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının yüzde 46,92'si TPAO'ya ayrıldı. Bu kuruma 2027 için 353 milyar 808 milyon 640 bin lira, 2028 için 207 milyar lira, 2029 yılı için de 170 milyar lira ödenek öngörüldü.

TPAO'yu, 122 milyar 744 milyon lirayla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 75 milyar 684 milyon lirayla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü takip etti.

Tarımsal faaliyet gösteren KİT'lerin ödenek tavanları

Tarımsal faaliyet gösteren KİT'ler açısından bakıldığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü için 2027'de 300 milyon lira, 2028 için 360 milyon lira, 2029 için 432 milyon lira ödenek tavanı belirlendi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 2027 için 1 milyar 215 milyon 150 bin lira, 2028 yılı için 1 milyar 350 milyon 400 bin lira, 2029 yılı için 1 milyar 449 milyon 550 bin lira harcama yetkisi öngörüldü.

Et ve Süt Kurumu için gelecek yıl 1 milyar 237 milyon 800 bin lira olarak hesaplanan ödenek teklif tavanı, 2028 için 1 milyar 361 milyon 580 bin lira, 2029 için 1 milyar 429 milyon 659 bin lira oldu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün kullanımı için gelecek yıl 2 milyar 150 milyon lira ayrılması planlanırken 2028 için 2 milyar 580 milyon lira, 2029 için 3 milyar 96 milyon lira ödenek teklif tavanı belirlendi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü ise gelecek yıl için 5 milyar 718 milyon 100 bin lira, 2028'de 6 milyar 289 milyon 910 bin lira, 2029'da 6 milyar 604 milyon 406 bin lira harcayabilecek.

KİT'lerin 2027-2029 dönemi ödenek teklif tavanları (TL) şöyle:

YATIRIM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

202720282029
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI AŞ

5.718.100.000

6.289.910.000

6.604.406.000

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

1.215.150.000

1.350.400.000

1.449.550.000

TARIM İŞLETMELERİ

2.150.000.000

2.580.000.000

3.096.000.000

ET VE SÜT KURUMU

1.237.800.000

1.361.580.000

1.429.659.000

ÇAY İŞLETMELERİ300.000.000

360.000.000

432.000.000

TÜRASAŞ

13.594.000.000

16.992.500.000

18.691.750.000

EÜAŞ

13.500.000.000

23.000.000.000

20.000.000.000

TEİAŞ

75.684.000.000

95.000.000.000

120.000.000.000

TEDAŞ

812.500.000

950.000.000

200.000.000

TCDD

122.744.000.000

153.400.000.000

191.714.000.000

BOTAŞ

70.000.000.000

84.000.000.000

45.000.000.000

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU

3.000.000.000

2.500.000.000

3.400.000.000

TPAO

353.808.640.000

207.000.000.000

170.000.000.000

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ

160.500.000

213.125.000

266.406.000

ETİ MADEN İŞLETMELERİ

13.500.000.000

14.000.000.000

13.550.000.000

TEMSAN

741.000.000

200.000.000

115.000.000

DEVLET MALZEME OFİSİ

303.000.000

348.500.000

380.000.000

KIYI EMNİYETİ

4.638.000.000

5.565.600.000

6.678.720.000

DHMİ

26.000.000.000

31.200.000.000

37.440.000.000

TCDD TAŞIMACILIK

45.000.000.000

56.250.000.000

70.312.500.000

TOPLAM

754.106.690.000

702.561.615.000

710.759.991.000

Kaynak: AA
Haberler.com
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