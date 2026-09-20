KİT'lerin 2027 yatırım ödeneklerinde zirveyi 353,8 milyar lirayla TPAO aldı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) arasında, 2027 yılı için en yüksek ödenek teklif tavanına sahip kuruluş 353 milyar 808 milyon 640 bin lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) Genel Müdürlüğü oldu.

AA muhabirinin 2027-2029 dönemini kapsayan Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nden yaptığı derlemeye göre, KİT'lerin söz konusu döneme ilişkin ödenek teklif tavanları belirlendi.

Bu kapsamda, kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan KİT'lerin ödenek teklif tavanları toplamı, gelecek yıl için 754 milyar 106 milyon 690 bin lira, 2028 için 702 milyar 561 milyon 615 bin lira, 2029 için de 710 milyar 759 milyon 991 bin lira oldu.

Gelecek yılın ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının yüzde 46,92'si TPAO'ya ayrıldı. Bu kuruma 2027 için 353 milyar 808 milyon 640 bin lira, 2028 için 207 milyar lira, 2029 yılı için de 170 milyar lira ödenek öngörüldü.

TPAO'yu, 122 milyar 744 milyon lirayla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 75 milyar 684 milyon lirayla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü takip etti.

Tarımsal faaliyet gösteren KİT'lerin ödenek tavanları

Tarımsal faaliyet gösteren KİT'ler açısından bakıldığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü için 2027'de 300 milyon lira, 2028 için 360 milyon lira, 2029 için 432 milyon lira ödenek tavanı belirlendi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 2027 için 1 milyar 215 milyon 150 bin lira, 2028 yılı için 1 milyar 350 milyon 400 bin lira, 2029 yılı için 1 milyar 449 milyon 550 bin lira harcama yetkisi öngörüldü.

Et ve Süt Kurumu için gelecek yıl 1 milyar 237 milyon 800 bin lira olarak hesaplanan ödenek teklif tavanı, 2028 için 1 milyar 361 milyon 580 bin lira, 2029 için 1 milyar 429 milyon 659 bin lira oldu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün kullanımı için gelecek yıl 2 milyar 150 milyon lira ayrılması planlanırken 2028 için 2 milyar 580 milyon lira, 2029 için 3 milyar 96 milyon lira ödenek teklif tavanı belirlendi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü ise gelecek yıl için 5 milyar 718 milyon 100 bin lira, 2028'de 6 milyar 289 milyon 910 bin lira, 2029'da 6 milyar 604 milyon 406 bin lira harcayabilecek.

KİT'lerin 2027-2029 dönemi ödenek teklif tavanları (TL) şöyle: