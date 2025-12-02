Kışın oda sıcaklığını 1 derece azaltmak faturada yüzde 7 tasarruf sağlıyor

Kış mevsiminin başlamasıyla, artan doğal gaz kullanımına karşı tasarruflu ve güvenli tüketim yöntemleri yeniden önem kazanırken, sadece oda sıcaklığını 1 derece düşürmek bile faturaları yüzde 7 azaltabiliyor.

Kış aylarının yaklaşmasıyla, artan doğal gaz kullanımına yönelik tasarruf adımları yeniden gündeme geldi.

Bu dönemde doğal gaz ve elektrikten tasarruf yapılması, iklim değişikliğiyle mücadelede yakıt tüketimine olumlu katkı sağlarken, enerji arz güvenliğine de destek oluyor.

Küçük ama etkili önlemlerle enerji kaynaklarını verimli kullanan tüketiciler, doğal gaz faturasında tasarruf sağlayabiliyor.

İdeal oda sıcaklığının 20-22 santigrat derece arasında tutulması, ısı kaybını azaltacak perde kullanılması ve kalorifer peteklerinin önünün kapatılmaması enerji tasarrufunu artırıyor.

Kombilerin gece modu veya düşük sıcaklık ayarında çalıştırılması, konutlarda yalıtım eksiklerinin giderilmesi ve düzenli bakımın aksatılmaması öneriler arasında öne çıkıyor.

Tesisat bakımı, termostat kullanımı tasarrufta öne çıkıyor

Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz) İç Tesisat Müdürlüğü Makine Mühendisi Taha Kayapınar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kış hazırlıkları kapsamında tasarruflu ve güvenli doğal gaz kullanımına yönelik bilgiler paylaştı.

En verimli ve güvenli yakıtın doğal gaz olduğunu belirten Kayapınar, "Yoğuşmalı cihazların tercih edilmesi doğal gazın daha verimli kullanılmasına yardımcı olacaktır. Bu cihazlar yakıt tasarrufu açısından oldukça önemli. Ayrıca, tesisatın bakımının yılda belirli zamanlarda yetkili kişilerce yaptırılması gerekiyor. Peteklerin önlerine koltuk, perde konulması veya üzerine çamaşır asılması sık yapılan yanlış olarak öne çıkıyor. Bunlar tasarrufu olumsuz etkiliyor. Sıcaklık ayarı yapabilen oda termostatlarının kullanımı önemli. Odanın ihtiyacına göre sıcaklığını ayarlarsak yakıtı tasarruflu kullanırız. Termostatı 1 derece düşürmek, konfor sıcaklığını 1 derece azaltmak yüzde 7'ye kadar doğal gaz tasarrufu sağlıyor." diye konuştu.

Kayapınar, çok soğuk havalarda kombiyi kapatmak yerine en düşük dereceye ayarlamanın sonradan ısıtma yaparken gerekli doğal gaz sarfiyatında kontrollü kullanım sağladığını sözlerine ekledi.

Doğal gaz kullanım miktarı, oda sıcaklığı gibi unsurların tasarruf ve konforda önemli rol oynadığını ancak tesisatın da verimli doğal gaz kullanımında kritik bir unsur olduğunu vurgulayan Kayapınar, "Standart gereği müstakil olarak cihaza uygun çelik baca tercih edilmesi isteniyor. Eğer ortak ve alüminyum baca kullanılıyorsa, karbonmonoksit oluşması durumunda zehirlenmelere yol açabiliyor. Bunun önüne geçmek için müstakil çelik baca kullanılması gerekiyor. Hermetik cihaz kullanılıyorsa yoğuşmalı hermetik cihaz seçilmesi verimlilik açısından daha uygun." değerlendirmesinde bulundu.

Acil durumda 187'yi aramak gerekiyor

Başkentgaz Acil Müdahale Müdürlüğü Makine Mühendisi İnan Uğur Yüceer de güvenli doğal gaz kullanımına ilişkin, "Acil durum olduğunda, sokak, ev, bina, iş yeri gibi yerlerde gaz kokusu hissedildiğinde doğal gaz acil ihbar hattı olan 187'yi aramak gerekiyor. Eğer daire içerisinde koku hissedilirse, kokusu çürümüş sarımsağa benziyor, doğal gaz sayaç vanasından doğal gazın kesilmesi gerekiyor. Ortam havalandırılıp 187'yi aramak önemli. Gelen ekipler kontrolleri yapıp, ortamı güvenli hale getirdikten sonra doğal gaz kullanımına devam edebilirsiniz. Ekipmanların ve cihazların sertifikalı firmalar ya da yetkili servisler tarafından yaptırılmasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Doğal gazın evlerde kombi ve ocakta kullanıldığını anımsatan Yüceer, şöyle devam etti:

"Hermetik ve bacalı kombi ülkemizde ısıtmada sık kullanılan cihaz türleri. Hermetik kombi yanma için gerekli olan havayı dış ortamdan baca vasıtasıyla alır, yanma sonrası havayı da dış ortama baca ile atmaktadır. Bacalı kombi ise ortamdan havayı alıp baca kanalı ile atık gazı dışarı atar. Bacalı kombi kullanılıyorsa ortamdaki havalandırmanın kesinlikle kapatılmaması gerekiyor. Baca bakım ve temizliğinin yıllık olarak yapılması gerekiyor. Havanın soğuması ve kombi kullanımının artmasıyla kuşların tünediğini görüyoruz. Bunun engellenmesi gerekiyor. Ocağın bulunduğu yerde de havalandırma kesinlikle kapatılmamalı. Ocak yandığı için gerekli olan hava menfez sayesinde alınıyor, sağlıklı kullanım için menfez hayati önem taşıyor. Ocak ve kombi bağlantılarının çelik örgülü fleks hatla yapılması gerekiyor. Eksik bağlantılar uygun değil, kaçaklara sebep olur. Ocaklarda alev emniyet sistemi olması önerilir. Yemek ve suyun taşması gibi durumlarda alev söndüğünde, ocak otomatik olarak söner. Ortama gaz dolmasını engeller, yangın riskini minimize eder."

"Sayaç değişiminde güvence abonelik sonlandırıldığında geri ödenir"

Başkentgaz Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Ersin Sağlam da Başkentgaz'ın abonelerine kesintisiz ve güvenli doğal gaz hizmeti sunmayı hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar kullanılan ön ödemeli, elektronik sayaçların sık sık arıza yapması hatalı tahakkuklara neden oluyor. Aynı zamanda müşteri memnuniyetsizliklerine sebep olmasından ötürü ölçüm hassasiyetini yitirmelerinden kaynaklı değişimi söz konusu mevzuat gereğidir. Yeni sayaçlar takılırken talep edilen güvence bedeli mevzuatlara göre tahsil edilen standart bir uygulamadır. Aboneler isterse bu bedeli 6 taksite ödeme imkanına sahip olup abonelik sonlandırdığı takdirde de TÜFE'siyle beraber iadesini almaktadır. Tüm bu işlemler şirketin mobil uygulaması ve e-devlet üzerinden kolay bir şekilde yapılmaktadır."