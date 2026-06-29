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Kırşehir'de rakımı düşük bölgelerde hasat başladı

Kırşehir'de rakımı düşük bölgelerde hasat başladı
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Kırşehir'de rakımı düşük bölgelerde hububat hasadı başladı. Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, dönüm başına verimin 400-500 kilogram arasında olduğunu belirterek, çiftçilere TMO'yu tercih etmeleri çağrısında bulundu. Sel felaketinin tarım arazilerine zarar vermediği ifade edildi.

Kırşehir'de rakımı düşük bölgelerde hububat hasadı başladı.

Kırşehir'de hasat sezonunun başlamasıyla birlikte açıklamalarda bulunan Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, üreticilere bereketli ve kazasız bir sezon temennisinde bulundu. Toprak, çiftçilerin emeklerinin karşılığını almasını dileyerek, "İnşallah çiftçimiz kazasız belasız bir hasat dönemi geçirir. Hasadın verimli olmasını, üreticimizin emek ve alın terinin karşılığını almasını temenni ediyoruz. Özellikle rakımı düşük bölgelerde hasat başladı. Şu ana kadar biçilen alanlarda dönüm başına verim 400 kilogramın altına düşmedi. Ortalama verim ise dönüm başına yaklaşık 500 kilogram seviyelerinde seyrediyor" dedi. Serbest piyasadaki alım fiyatlarının Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı fiyatların altında olduğunu belirten Toprak, üreticilere TMO'yu tercih etmeleri çağrısında bulunarak, "Piyasa fiyatları, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatlarının oldukça altında. Bu nedenle çiftçilerimizi ürünlerini TMO'ya vermeleri konusunda yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kırşehir'de geçtiğimiz günlerde etkili olan sel felaketine de değinen Toprak tarım arazilerinde önemli bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, "İlimizde meydana gelen sel felaketinde tarım arazilerinde herhangi bir sorun meydana gelmedi" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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