Kırkağaç Kavunu'nda Ekim Başladı, 30 Bin Ton Hasat Bekleniyor

Manisa'nın Kırkağaç yöresinde tadı, kokusu ve lezzetiyle kendine has bir ürün olan Kırkağaç Kavunu'nda tohumlar toprakla buluşurken, ağustos ayında hasadın başlanması bekleniyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kavun tohumları toprakla buluşturuldu. Kokusu, tadı ve lezzetiyle kendine has bir ürün olan Kırkağaç Kavunu'nda 10 bin dekarlık arazide ekim gerçekleştirilirken bu yıl 30 bin tonluk hasat hedefleniyor. Bazı çiftçiler el yöntemiyle ekimleri gerçekleştirirken bazı çiftçiler ise traktör yardımıyla ekim işlemini tamamladı. Ağustos ayında hasat edilmesi hedeflenen kavunlar, daha sonra güneş görmeyen serin ortamda muhafaza edilerek kış aylarına kadar depolanacak. Kırkağaç'ta dekar başına 3 ton toplamda ise 30 bin ton üretim hedeflediklerini söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı:

"Bu senede ilçemizde her zaman olduğu gibi kavun ekilişlerimizi tamamladık, topraklarımız tohumlarla buluştu, hatta fidanlarımızda çıktı. Artık coğrafi tescilli benekli Kırkağaç Kavunumuzun yanı sıra dilimli kavunlarımız ile de sofraları süsleyeceğiz. Bu sene yine 10 bin dekarın altına düşmedik. Ortalama her yıl 10 bin-12 bin dekar seviyelerinde bir ekilişimiz oluyor. Bu kavunlarımızı sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz ve ağustos ayını bekliyoruz. Şu anda hummalı bir çalışma yapıyoruz. Bütün çiftçilerimiz çapa yapıyor, sulama yapıyor, gübreleme yapıyor ve ara sürüm yapıyor. İnşallah ağustos ayı gelince bu güzel lezzetle sizleri buluşturacağız. İnsanlarımız artık sağlıklı ve güvenilir tarım gıdalarıyla beslenmek istiyor. Bu yüzden Kırkağaç Kavunumuzun bir özelliği var. Bizim kavunumuz bir hibrit değil, iki genetiğiyle oynanmış GDO'lu tohum değil. Yani ata tohum dediğimiz tohum ve gerçekten de ata tohumu. Yani bundan 200 - 300 yıl önce dedelerimiz, atalarımız nasıl tohum yetiştiriyorlarsa bizde şu anda aynı şartlarda bu kavunları yetiştiriyoruz. Bence bizim kavunumuzun özelliği de oradan kaynaklanıyor. Yani lif oranının yüksek olması, dayanma süresinin fazla olması, rengi, kokusu ve nefaseti ile bütün bunları bir araya topladığımızda tamamen organik bir tohum altyapısının olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu 10 bin dekarlık alandan ortalama 30 bin tonluk bir üretim bekliyoruz. İnşallah fiyatlarda çiftçilerimizin yüzünü güldürecek şekilde oluşur. Arz ve talep meselesi kavunun fiyatının oluşmasında çok önemli. O zamanki arz ve talep dengelerinin çiftçilerimizin lehine olacağı ümidini taşıyoruz. Bizim kavunumuz, çapadan sonra seyreltme gibi yapılan işlemlerin ardından en kötü ihtimalle 15 Ağustos'tan sonra eylüle kadar 1 aylık sürede hasadı yapılır, kışlık kavunlar asılır. Çiftçilerimize bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum" dedi. - MANİSA