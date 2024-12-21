Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kira desteğinin artırıldığını duyurdu

İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira desteğinin artırıldığını duyurdu. Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de kira desteği 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya çıkarıldı. Kalan büyükşehirlerde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, diğer tüm illerde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya yükseldi.