Kilisli çift, zeytinyağıyla uluslararası yarışmalarda 26 madalya kazandı

Kilis'te zeytinyağı üretimi yapan Ali ve Ayşegül Hayta çifti, son 6 yılda uluslararası yarışmalarda kazandıkları 22 altın ve 4 gümüş madalyayla coğrafi işaretli Kilis zeytinyağının adını dünya çapında duyurdu.

Geleneksel üretim yöntemlerini modern tekniklerle birleştiren çift, Japonya'dan İtalya'ya, ABD'den Kanada'ya kadar birçok ülkede düzenlenen prestijli yarışmalarda elde ettikleri başarılarla Kilis zeytinyağının uluslararası pazardaki bilinirliğini artırıyor.

İşin sırrı tek çeşit zeytinde

Ali Hayta, AA muhabirine, 2020 yılından bu yana kendi ürettikleri zeytinyağlarıyla uluslararası yarışmalara katıldıklarını söyledi.

Hayta, 6 yılda 22 altın ve 4 gümüş olmak üzere toplam 26 madalya kazandıklarını belirterek yarışmalarda Kilis yağlık zeytini çeşidini kullanmaya özellikle önem verdiklerini ifade etti.

Aldıkları ödüllerin Japonya, İtalya, ABD, Kanada, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde düzenlenen yarışmalardan geldiğini anlatan Hayta, son olarak mart ayında İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirilen yarışmada altın madalya kazandıklarını dile getirdi.

Bu ödülün kendileri için ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Hayta, "Bu yarışmada kullanılan zeytinyağının tek çeşit zeytinden üretilmiş olması gerekiyordu. Tek çeşit Kilis yağlık zeytininden elde edilen zeytinyağıyla altın madalya kazanmamız, ürünümüzün kalitesini ortaya koyuyor." dedi.

"Kilis, Avrupa zeytin rotasında yer alıyor"

Kilis zeytininin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Hayta, kentte yapılan çalışmalarda 4 bin yıllık zeytin çekirdeklerinin bulunduğunu söyledi.

Bu bulgunun bölgenin zeytincilik tarihi açısından önemli olduğunu ifade eden Hayta, "Zeytinin yayılımını incelediğimizde Mezopotamya'dan, özellikle Kilis ve Afrin hattından Avrupa'ya doğru yayıldığını görüyoruz. Kilis zeytinyağının binlerce yıllık hikayesinin yanı sıra coğrafi işaret tescili bulunuyor ve Kilis, Avrupa zeytin rotasında yer alıyor." diye konuştu.

Aromalı zeytinyağlarıyla ürün çeşitliliği artırıldı

Dördüncü kuşak zeytin üreticisi Ayşegül Hayta da eşiyle birlikte Kilis yağlık zeytinini merkeze alan bir marka oluşturduklarını söyledi.

Yurt dışında yaptıkları ziyaretlerde Mezopotamya'nın zeytinin anavatanı olduğuna ilişkin güçlü izlerle karşılaştıklarını anlatan Hayta, kendi bahçelerinde ürettikleri kekik, biberiye ve lavanta gibi doğal ürünlerle aromalandırılmış özel zeytinyağları geliştirdiklerini belirtti.

Bu ürünlerin tüketiciler tarafından ilgi gördüğünü ifade eden Hayta, "Elde ettiğimiz sonuçlar, Kilis yağlık zeytininin sadece natürel zeytinyağında değil, aromalı ürünlerde de yüksek kalite sunduğunu gösterdi." dedi.