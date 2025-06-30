Kilis'te 200 Bin Kişilik İstihdam Hedefleyen Organize Sanayi Bölgesi Kuruluyor

Kilis'te 200 Bin Kişilik İstihdam Hedefleyen Organize Sanayi Bölgesi Kuruluyor
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Kilis'te çevre dostu vizyonuyla yapılan Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı çalışmaları bu yıl tamamlanacak. Proje, tamamlandığında 200 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

Kilis'te, 50 milyon metrekare üzerinde çevre dostu vizyonuyla yapılan Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 200 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Polateli ilçe sınırlarında yapılan ve 2023'te altyapı çalışmalarına başlanan OSB, tamamlandığında hem üretim hem de istihdam açısından bölgenin en büyük projelerinden biri olacak.

Kilis ve Gaziantep'te hizmet verecek olan OSB, tamamlanması halinde yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

Devletin verdiği en üst seviye teşvikler olan 6. bölgede yer alan söz konusu OSB'ye yüzlerce yatırımcının gelmesi bekleniyor.

Altyapı çalışması bu yıl bitecek

Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölge Müdürü Abdulkadir Tanrıaşkı, AA muhabirine, OSB'nin Kilis ve Gaziantep'e 20 kilometre mesafede olduğunu söyledi.

Çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Tanrıaşkı, "Bu yıl altyapı çalışmamız bitecek. Elektrik dağıtımını zaten biz yapıyoruz. Sanayicimizin ihtiyacı olan elektriğin kullanımında herhangi bir kısıtlama ve sıkıntımız yoktur. Doğal gaz için şu an şebeke çalışması yapılıyor ve yıl sonundan kalmadan tamamlanmış olacağız. Yine doğal gazın da dağıtımı OSB yönetimimiz tarafından yapılacak." dedi.

OSB 6. teşvik bölgesinde yer alıyor

Tanrıaşkı, İskenderun Limanı'na ulaşımın "Amanos Tüneli Projesi"nin tamamlanmasıyla 87 kilometreye düşeceğini ve bu durumun bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğini belirtti.

İhracatçılar için limanın öneminden bahseden Tanrıaşkı, şunları kaydetti:

"Diğer OSB'lere göre İskenderun Limanı'na en yakın mesafe olduğundan dolayı en avantajlı konuma gelmiş olacağız. Bölgemizde 6. derece kademeden devlet teşviki vardır. Suriye'de değişen yönetim sonrası Suriye'nin temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çok ciddi bir potansiyelimiz bulunmaktadır. Suriye sınırındaki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na en yakın OSB olmamız da buradaki sanayicinin yatırımına bir avantaj sağlamış olacaktır."

Çevre dostu OSB olacak

OSB'nin her alanında çevreci olmayı kendilerine ilke edindiklerini kaydeden Tanrıaşkı, şöyle devam etti:

"En başından beri yeşil OSB vizyonu ile hareket ediyoruz. Her türlü kriter şu an uygulanmaktadır. Çatılarımızın güneş enerjisi panellerine uygunluğu, yağmur sularının depolarda toplanması, yapılacak arıtma tesisimizin ileri düzeyde arıtılmış suyun tekrar kullanıma verilmesi hedeflerimiz arasında. Buna göre kendi yatırımlarımızı ve ruhsatlandırmamızı yapıyoruz."

İlk etap için hedeflerinin 30 bin istihdam ile Türkiye'nin üretimine katkıda bulunmak olduğunu belirten Tanrıaşkı, "Gelecekte açılacak iki etapla birlikte toplam 50 bin dönüm, yani 50 milyon metrekare alana ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece bölgede 200 bin kişilik istihdam sağlanması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Ekonomi
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