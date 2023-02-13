Kılıçdaroğlu'ndan deprem sonrası SPK çıkarması: Küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına asla izin veremem

Son dönemde TÜİK ve Adalet Bakanlığı gibi randevu alamadığı kurumlara yaptığı çıkarmalarla gündem yaratan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 ili vuran deprem sonrasında soluğu bu kez Sermaye Piyasası Kurulu'nda aldı. Kurmaylarıyla birlikte SPK'ya giden Kılıçdaroğlu kurumun önünde yaptığı açıklamada, "Enkaz altında insanlar yatarken, deprem bölgesinde yaşayan küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına asla izin veremem" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, arama-kurtarma çalışmaları depremin 8. gününde hız kesmeden devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU DEPREM BÖLGESİNDE

Bugün deprem bölgesindeki incelemelerine devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na çıkarma yaptı.

KURMAYLARIYLA BİRLİKTE SPK'YA ÇIKARMA YAPTI

Son dönemde kendisine randevu vermeyen TÜİK ve Adalet Bakanlığı gibi kurumlara yaptığı çıkarmalarla gündem yaratan Kılıçdaroğlu, SPK önünde yaptığı açıklamada "Bu ülkede hiç kimse sahipsiz değildir. Başkan istifa etsin. Soyguna izin vermeyeceğiz. Deprem bölgesine gitmeden önce SPK'ya geleceğimi ve küçük tasarruf sahiplerinin nasıl zarar ettiğinin ayrıntılarını sayın başkandan öğreneceğimi ifade etmiştim. Deprem bölgesinden dün gece yarısı döndüm. Bugün sabahleyin buradayım. Önce sayın Başkan görüşecek diye aldılar ama sonra sayın Başkan görüşmekten imtina etti. Anladığım kadarıyla saraydan gerekli izni alamadı.

"KÜÇÜK TASARRUF SAHİPLERİNİN SOYULMASINA ASLA İZİN VEREMEM"

Türkiye'de hiç kimsenin soyulmasına asla ve asla izin vermek gibi bir geleneğimiz yoktur. Hele hele daha molozlar temizlenmeden, enkaz altında insanlar yatarken, deprem bölgesinde yaşayan küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına asla izin veremem!"