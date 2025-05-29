Türkiye ve KKTC iş dünyası Kıbrıs'taki zirvede buluştu

Türkiye ve KKTC iş dünyası Kıbrıs'taki zirvede buluştu
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Kıbrıs'ta düzenlenen Ekonomi Zirvesi, Türkiye ve KKTC iş dünyasını yatırım ve güvenli büyüme vizyonuyla buluşturdu. Capiton Construction'ın sunduğu sigorta destekli yatırım modeli, etkinliğe damgasını vurdu.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs iş dünyasını buluşturan Ekonomi Zirvesi, 28 Mayıs'ta Girne'de görkemli bir organizasyonla gerçekleşti. Etkinliğin ana sponsoru Capiton Construction, güvenli yatırım modeli ve iddialı projeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

İKİ ÜLKE EKONOMİSİ AYNI MASADA

Cratos Premium Hotel'de düzenlenen zirvede, Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi hedeflendi. Katılımcılar, karşılıklı iş birlikleri, ticaret ve yatırım alanlarındaki yeni fırsatları masaya yatırdı.

CAPITON'DAN GÜVENLİ YATIRIM MODELİ: SİGORTA DESTEKLİ GAYRİMENKUL

Capiton Construction tarafından sunulan sigorta ve yeniden sigortalama (reinsurance) destekli yatırım modeli, etkinliğin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Bu sistem sayesinde yatırımcılar, gayrimenkul sektöründe sürdürülebilir ve güvenli bir zeminde hareket etme imkânı buldu.

KKTC PROJELERİ TANITILDI: SUNSET BAY'DEN CC TOWER'A

Şirketin Kuzey Kıbrıs'taki projeleri olan Sunset Bay, The Nest, CC Tower Girne, CC Tower İskele ve L'Plage, ayrıntılı sunumlarla tanıtıldı. Bu projelerle bölgenin cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

NETWORKING VE YATIRIMCI GÖRÜŞMELERİYLE DOLU BİR GÜN

Zirve boyunca düzenlenen paneller, yatırımcılarla birebir görüşmeler ve kokteylli networking oturumları yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, projeleri yerinden inceleme ve karar vericilerle birebir temas kurma fırsatı yakaladı.

"İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK" MESAJI

Capiton Construction yetkilileri, bu tür etkinliklerin Türkiye-KKTC ekonomik ilişkilerine ivme kazandıracağını belirtti. Zirve, katılımcılardan tam not aldı ve iş dünyasında yeni köprülerin kurulmasına vesile oldu.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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