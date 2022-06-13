Kervancıoğlu: "24 ülkeye dondurma ihraç ediyoruz" - Haberler

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Kervancıoğlu: "24 ülkeye dondurma ihraç ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kervancıoğlu: '24 ülkeye dondurma ihraç ediyoruz'

Alpedo Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Kahramanmaraş dondurmasını dünyaya tanıttıklarını belirterek, ihracat yaptıkları ülke sayısını 24'e çıkarttıklarını söyledi.

Alpedo Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Kahramanmaraş dondurmasını dünyaya tanıttıklarını belirterek, ihracat yaptıkları ülke sayısını 24'e çıkarttıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta 40 bin metrekare alanda başta dondurma olmak üzere birçok lezzetin üretimini sürdürdüklerini ifade eden Kervancıoğlu, belirledikleri hedeflere emin adımlarla yürüdüklerini ifade etti.

Kentteki fabrikada üretilen ürünleri Türkiye'nin 145 bin noktasına gönderdiklerini kaydeden Kervancıoğlu, "Bu yıl 175 bin noktaya ürün göndermeyi hedeflemiştik. Yine ürettiğimiz ürünleri yılsonuna kadar 35 ülkeye ihraç etmeyi hedeflemiştik. Bu sayıyı 16'dan 24'e çıkarttık. Hedeflerimize hızlı bir şekilde ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Umuyoruz ki yılsonunda hedeflerimize ulaşmış olacağız" dedi.

"Summer'22 Fancy Food Show Gıda Fuarı'ndayız"

Bulundukları her ortamda Kahramanmaraş'ı ve şehrin lezzetlerini tanıttıklarını vurgulayan Kervancıoğlu, "İzmir Ticaret Odası tarafından organize edilen ABD ülkesinin New York kentinde 12 - 14 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenen Summer 22 Fancy Food Show Gıda Fuarına Alpedo - Kervan Lezzet Grubu olarak bizde katıldık. Bu fuarda yönetim kurulu üyelerimiz Mustafa Pekel ve Yaşar Pekel, hukuk müşavirimiz Mesut Çakar ihracattan sorumlu kardeşlerimizle beraber oradalar. Şehrimizi ve şehrimizin lezzetlerini orada tanıtacağız. Diğer taraftan bilindiği gibi Los Angeles'te bir şirket kurmuştuk bu şirket aracılığıyla zincir marketlere ürünlerimizi satıyoruz. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Derdimiz Kahramanmaraş, derdimiz Türkiye" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Togo Cumhuriyeti Kahramanmaraş Türkiye İhracat Ekonomi Haberler

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