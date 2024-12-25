Kayseri Ticaret Odası'nda Bütçe Oybirliğiyle Kabul Edildi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda gelir ve gider bütçesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Enseyi karartmadan tam gaz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan meclis toplantısında gelir ve gider bütçeleri okunarak oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, çalışmaya ve üretim yapmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Ekonomik dengeler yerli yerine oturtulmalı. Enflasyonla mücadele ederken bir taraftan da üretimin, ihracatın, istihdamın önceliklendirildiği bir denge içerisinde götürülmesini istiyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hükümetimiz enflasyonla mücadele yoğun bir ekonomi politikası yürütüyor. Türkiye ekonomisi bugüne kadar birçok badire atlattı, çok zor dönemlerin üstesinden güç birliğiyle gelmeyi başardık. Her zaman olduğu gibi bu dönemi de hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Biz devletimize güveniyoruz. Enseyi karartmadan tam gaz çalışmaya, üretim, istihdam ve ihracat yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Gülsoy; "Türkiye'de hemen her sektörde hala birçok sorun ve sıkıntımız olduğunun farkındayız. Ancak çözüm konusunda tüm imkanlarımızı kullandığımızı bilmenizi isterim. Geride bıraktığımız bir yıllık süreçte, ilimiz iş dünyasının sorunlarına çözüm bulmak, ekonomik ilişkilerini güçlendirmek, özellikle uluslararası pazarda yer almak ve avantajlarından faydalanmak adına hep birlikte kıymetli çalışmalara imza attık. 2025 yılı beklentilerimize de gelecek olursam; finansmana erişimde sıkıntılarımız sürüyor. Enflasyona bağlı olarak kredi maliyetlerinin de yüksek olması, ticari hayatın finansmanı noktasında ciddi sıkıntılara yol açıyor. Bu süreçte Kredi Garanti Fonu devreye alınmalı. Reel sektör için KGF ile destekler gündeme gelmelidir. Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumamız gerekiyor. Emek yoğun sektörler rekabet gücünü kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Artan maliyetler, üretim ve ihracatımızı olumsuz etkiliyor. Başta tekstil, hazır giyim ve inşaat sektörü olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli. Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalıdır. 2025 yılında da şehrin üretiminin sürdürülebilirliği odağında paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ