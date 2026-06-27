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Başkan Yalçın, TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde yer alan firmaları kutladı

Başkan Yalçın, TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde yer alan firmaları kutladı
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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, TİM'in açıkladığı 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2025' listesinde yer alan Kayserili 19 firmayı kutladı ve 2026'da ihracatın 4 milyar doların üzerine çıkarılması hedefini vurguladı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2025" sıralamasında yer alan Kayserili firmaları kutladı. Başkan Yalçın, " Kayseri'nin üretim ve ihracatta elde ettiği başarılar göğsümüzü kabartmaktadır" dedi.

TİM tarafından açıklanan listede Kayseri'den 19 firmanın yer aldığını ifade eden Yalçın, "Kayseri sanayisi, üretim yatırım ve ihracatta elde ettiği haklı yerini TİM sıralamasında yer alan firmaları ile bir kez daha ortaya koymuştur. Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve iç piyasadaki şartlar ne karar zor olsa da sanayicilerimiz, üretmek, yatırım yapmak ve ihracatı her geçen gün artırmak için üstün bir gayretle çalışmaktadır" diye konuştu.

Kayseri'nin 2025 yıl ihracat performansının 3.85 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Başkan Yalçın, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı arasında yer alma başarısı gösteren ve çoğu Kayseri OSB'de yerleşik olan firmalarımız başta olmak üzere, tüm sanayicilerimizi kutluyor ve başarılarının artarak devamını diliyorum. Kayseri sanayisi olarak üzerimize düşen görev, 2026 yılı ihracatımızı 4 milyar doların üzerine çıkarmak olmalıdır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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