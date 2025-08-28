Kayseri'nin İhracatı 7 Ayda 2,2 Milyar Dolara Ulaştı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri ihracatının 7 ayda 2 milyar 186 milyon 23 bin dolara ulaştığı bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Bu yılın ilk 7 ayında Kayseri'nin toplam ihracatının 2 milyar 186 milyon 23 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Yalçın, "Kayseri'nin 2025 yılı temmuz ayı ihracatı, bir önceki aya oranla yüzde 16,12 artarak 324 milyon 386 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Kayseri olarak 2025 yılı ilk 7 aylık ihracat rakamımız ise 2 milyar 186 milyon 23 bin dolar oldu." ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin ilk 7 aylık ithalatının ise 1 milyar 48 milyon 896 bin dolar ulaştığını dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomik belirsizlikler ve yaşanan savaşların dünya ticareti üzerindeki olumsuz seyri, enerji ve lojistikte artan maliyet baskısı, ülkemizdeki enflasyonu düşürmeye yönelik para politikaları, sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı etkilemektedir. Bu etkiler nedeniyle sanayicimiz üretimde zorlanmakta ve ihracat pazarlarında daralma yaşamaktadır. Hükümetimizin bu zorlukların aşılması noktasında aldığı önlemlerin artırması sanayicilerimizin beklentisidir. Sanayicilerimiz, dış pazarlarda rekabetçi gücünü yitirmemek için döviz kuru konusunda adım atılmasını, üretim için gerekli mali kaynağa uygun koşullarda ulaşılabilmesi için destekler beklemektedir."