Kayseri'nin Ağustos İhracatı Yüzde 6,34 Düştü

Kayseri'nin Ağustos İhracatı Yüzde 6,34 Düştü
Güncelleme:
Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ağustos ayında şehrin ihracatının yüzde 6,34 oranında düşerek 303 milyon 825 bin dolar olduğunu açıkladı. Ayrıca, küresel ekonomik belirsizlikler ve ticaretin zorluklarına rağmen sanayicilerin üretim ve ihracata devam ettiğini vurguladı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Başkan Büyüksimitci, ağustos ayında Kayseri'nin ihracatının bir önceki aya göre yüzde 6,34 oranında düşerek 303 milyon 825 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 5,68 oranında düşüş olduğunu ancak, geçen yıla göre ilk sekiz ayda yüzde 0,93 oranında, son 12 aylık karşılaştırmaya göre de yüzde 1,53 oranında bir artış olduğunu açıkladı. Kayseri'nin ilk sekiz aylık ihracatın 2 milyar 489 milyon 794 bin dolar olduğunu açıklayan Bütüksimitci, son 12 aylık ihracatın ise 3 milyar 774 milyon 780 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Başkan Büyüksimitci, ağustos ayında Kayseri'den 147 ülkeye ihracat yapıldığını, Irak Almanya ve ABD'nin ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ilk üç sırada olduğunu, mobilya, kablo ve elektrikli ev aletlerinin ise ihracatta en fazla paya sahip sektörlerin başında geldiğini açıkladı. Başkan Büyüksimitci, küresel ekonomide artan belirsizliklerin ve ticaretteki korumacı yaklaşımların ihracatçılar için önemli engeller oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

"Dünya ticaretinde resesyon kaygıları, jeopolitik riskler ve navlun maliyetleri gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Buna ek olarak enerji fiyatları ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, ihracatçılarımızın rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. Ancak biz sanayiciler olarak tüm bu zorluklara rağmen üretmeye ve ihracata devam ediyoruz."

Sanayicilerin öncelikli beklentilerine de değinen Büyüksimitci, "Reel sektörün uygun şartlarda finansmana erişiminin kolaylaştırılması, ihracat desteklerinin çeşitlendirilmesi ve yatırım ortamını iyileştirici adımların hızla hayata geçirilmesi, bizler açısından kritik önemdedir. Ayrıca yeşil dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerinde atılacak somut adımlar, Türk sanayisinin dünya pazarlarındaki konumunu güçlendirecektir" dedi.

Açıklamasını sanayicilere teşekkür ederek tamamlayan Büyüksimitci, "Kayseri sanayisi üretmeye, istihdama ve ülkemize döviz kazandırmaya devam ediyor. Bu vesileyle ihracatımıza katkı sağlayan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz inanıyoruz ki, gerekli destek ve reformlarla Kayseri sanayisi ülkemizin büyüme yolculuğunda lokomotif rolünü daha da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
