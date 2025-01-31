Kayseri İhracatında Yüzde 9 Artış!

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, Aralık ayında Kayseri'nin 336 milyon 447 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, 2024 Ocak-Aralık dönemini ise 3 milyar 750 milyon 985 bin dolar ihracat ile kapattığını belirtti.

TÜİK verilerine göre 2024 yılı Aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy; "Aralık'ta 336 milyon 447 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 oranında artış yaşanmıştır. 2024 Kasım ayına kıyasla yüzde 8,35 artış görülmüştür. Ocak- Aralık dönemi 12 aylık toplam ihracatımız 3 Milyar 750 milyon 979 bin dolar olarak gerçekleşmiş, 2023 yılına kıyasla yüzde 3.47 oranında artış yaşanmıştır. Kayseri olarak İthalatımız ise Aralık ayında 155 milyon 838 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 22,36, geçtiğimiz Kasım ayına oranla da yüzde 31,90 oranında artış gerçekleşmiştir. 12 aylık toplam ithalatımız 1 milyar 555 milyon 985 bin dolar olarak gerçekleşmiş, 2023 yılı ithalatımıza kıyasla yüzde 2,97 oranında azalış yaşanmıştır" diye konuştu. Kayseri'den 150 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Gülsoy, "İhracat pazarlarımız; Irak, Almanya, ABD, Avusturya, Fas, Romanya, Cezayir, Fransa, Gürcistan, ve Birleşik Krallık'tır." ifadelerini kullandı. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy; "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; Demir ve Demir Dışı Metaller, Elektrik ve Elektronik, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Tekstil ve Hammaddeleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Meyve Sebze Mamulleri artış yaşanırken Çelik, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayii, Madencilik Ürünleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir" dedi. İhracat rakamlarını değerlendiren Başkan Gülsoy, şunları söyledi;

"Pandemi, ardından asrın felaketini yaşadığımız deprem, Ortadoğu'daki savaş hali, Avrupa ekonomisindeki durgunluk, Rusya-Ukrayna savaşı ihracat üzerinde büyük bir baskıya neden olmuştur. ABD seçimleri sonrası Trump hükümetinin görevi devralmasıyla uluslararası ticarette dengelerin değişmesi de ihtimali görünmektedir. ABD'nin ithal ettiği ürünlerde gümrük vergilerini artırması halinde ülkemiz için avantaj ve dezavantajlar söz konusu olabilecektir. Suriye'deki yeni süreç de 2025 yılının önemli konu başlılarından olup, bu bölgenin inşasında ülkemiz öne çıkacaktır. Dünya ekonomisinde toparlanmanın yavaş ve kademeli olacağının öngörülüyor. Ülkemiz ise ekonomik dengelenme sürecinde zorlu bir yolda ilerleyecek. Bu süreçte, ekonomik politikalarda öngörülebilirliğin artırılması ve yapısal reformların devreye alınması kritik önem taşıyor. Enflasyonla mücadele elbette öncelikli olacak fakat reel sektörün talepleri de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Üyelerimiz enerji, hammadde, lojistik gibi artan maliyetlerle uğraşırken finansmana erişimde de sorun yaşıyor. Kur politikasının yeniden gözden geçirilmesi ve daha rekabetçi hale gelmesinin ihracatın geleceğinde öncelikli konulardan birisi. Bankacılık sektörünün de ticari krediler başta olmak üzere üreten kesimin düşük maliyette kredi kullanmasına ivedilikle imkan sağlaması gerekiyor. Umut ediyorum ki 2025 yılında Merkez Bankasının attığı adımı bankalarımız da atar. Biz her zaman olduğu gibi Kayseri Ticaret Odası olarak üyelerimizin yanında olmaya, onların rekabet gücünü artıracak projeleri hayata geçirmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında öncülük eden tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ