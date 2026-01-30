Başkan Gülsoy, Aralık ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık Ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Aralık ayında 378 Milyon 85 bin dolar ihracat, 142 milyon 846 bin dolar ithalat gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gülsoy; "Kayseri olarak 2025 yılını 3 milyar 847 milyon 95 bin dolarlık ihracatla kapattık. İş dünyası olarak tüm gücümüzle üretim, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliği için olağanüstü mücadele veriyoruz. Bu başarı, alın teriyle üretim yapan sanayicimizin ortak emeğinin bir yansımasıdır. Dünya için üreten, ülkemiz için rekabet eden tüm firmalarımıza, çalışanlarına ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

TÜİK verilerine göre 2025 yılı Aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy; "Aralık ayında 378 milyon 85 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.47 oranında artış, bir önceki aya kıyasla yüzde 20,12 oranında artış yaşanmıştır. İthalatımız ise 142 milyon 846 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 8,34 azalış, bir önceki aya oranla yüzde 13,83 artış gerçekleşmiştir. 2025 yılını 3 milyar 847 milyon 95 bin dolar ihracat ile kapattık. Geçen yıla oranla yüzde 2,54 oranında artış yaşandı. Yılın ilk 12 ayında toplam ithalatımız ise 1 milyar 730 milyon 244 bin dolar olmuştur. Geçen yılın ilk 12 ayına oranla yüzde 11,18 oranında artış yaşanmıştır. 149 ülkeye Aralık ayında ihracat gerçekleştirdik" diye konuştu. Kayseri'den ihracat gerçekleştirilen ülkeler hakkında da bilgiler veren Gülsoy; "İhracat pazarlarımız; Almanya, Irak, ABD, Avusturya, Fransa, Polonya, İtalya, Cezayir, Fas, Birleşik Krallık, Ürdün'dur" ifadelerini kullandı. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy; "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Çelik, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Madencilik Ürünleri, Makine ve Aksamları, Otomotiv Endüstrisi, Halı, Hazır Giyim ve Konfeksiyon gibi sektörlerde artış yaşanırken; Demir ve Demir dışı Metaller, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Tekstil ve Ham maddeleri, İklimlendirme Sanayi gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir" dedi. Başkanı Gülsoy, 2025 yılının küresel ticaret açısından son derece zorlu geçtiğine dikkat çekti.

2025 yılının sadece talep daralmasıyla değil, jeopolitik riskler ve ticaret savaşlarıyla şekillendiğini belirten Gülsoy; "İhracat pazarlarımızda rekabet artık sadece kaliteyle değil; sübvansiyonlar, devlet destekleri ve yükselen gümrük duvarlarıyla belirleniyor. Böylesine korumacı bir atmosferde ihracat yapmak her zamankinden daha zor hale gelmiştir. İç piyasada ise sıkılaşma politikalarının etkisiyle daralan nakit akışı ve yüksek finansman maliyetleri, üreticilerimizin hareket alanını ciddi şekilde kısıtlamıştır" dedi. Dezenflasyon sürecindeki olumlu gelişmelerin Merkez Bankası kararlarına yansımasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Gülsoy, gelecek döneme dair beklentilerini şu sözlerle aktardı;

"Merkez Bankası'nın yılın son üç toplantısında üst üste gerçekleştirdiği faiz indirimleri, piyasalar için bir nefes olmuştur. 2026 yılının reel sektör açısından gerçek bir toparlanma yılı olabilmesi için faiz indirim döngüsünün kararlılıkla devam etmesini bekliyoruz"

Başkan Gülsoy, Türkiye'nin rekabet gücünü koruması için sadece faiz indiriminin yeterli olmayacağının altını çizerek; "Hammadde ve girdi maliyetlerindeki artışa karşı acil tedbirler alınmalı, ihracatçımıza sağlanan destekler artırılmalı ve ticaret yapan kesimi rahatlatacak yapısal reformlar hızla hayata geçirilmelidir. Önümüzdeki dönemin parolası; daha yüksek katma değerli, markalı ve sürdürülebilir bir ihracat yapısını kalıcı hale getirmek olmalıdır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ