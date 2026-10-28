Kayseri eylül ihracatı geçen yılın aynı ayına göre 355,2 milyon dolara ulaştı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin eylül ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,04 artarak 355,2 milyon dolara ulaştığını belirterek, ihracattaki artışın yıl sonu beklentilerini olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı dış ticaret verilerini değerlendiren KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin ihracat performansına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Büyüksimitci, 2026 yılı eylül ayında Kayseri'den gerçekleştirilen ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,04 artarak 355 milyon 229 bin 124 dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

İhracatın bir önceki aya göre de yüzde 6,48 arttığını ifade eden Büyüksimitci, Kayseri'nin 2026 yılı ilk dokuz aylık ihracatının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,15 artışla 2 milyar 985 milyon 497 bin 535 dolara ulaştığını söyledi.

Büyüksimitci, eylül ayında Kayseri'den 151 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, ihracatta en fazla paya sahip sektörün mobilya olduğunu söyledi. Mobilya sektörünü kablo ve elektrikli ev aletleri sektörlerinin takip ettiğini ifade eden Büyüksimitci, eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülkelerin ise Almanya, ABD ve Polonya olduğunu kaydetti.

İhracat rakamlarındaki artışın memnuniyet verici olduğunu açıklayan Büyüksimitci, "Eylül ayında hem geçen yılın aynı ayına hem de bir önceki aya göre ihracatımızın artması bizleri memnun etti. İlk dokuz aylık dönemde yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracata ulaşmamız da yıl sonu hedeflerimiz açısından önemli bir gelişme. Bu ivmenin yılın son çeyreğinde de devam etmesini bekliyoruz" dedi.

İhracatçıların uluslararası pazarlarda giderek ağırlaşan rekabet şartlarıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Büyüksimitci, döviz kuru ile maliyet artışları arasındaki dengesizliğin ihracatçı firmaların rekabet gücünü olumsuz etkilediğini belirtti.

Büyüksimitci, "Sanayicilerimiz yüksek finansman maliyetleri, artan işçilik ve enerji giderleri ile küresel pazarlardaki yoğun rekabete rağmen büyük bir özveriyle çalışıyor. Ancak ihracatımızdaki artışın sürdürülebilir olması için üreticilerimizin rekabet gücünü koruyacak ilave desteklere ihtiyaç var. Özellikle döviz dönüşüm desteğinin mevcut yüzde 3 seviyesinden, şartsız ve net yüzde 6-7 seviyelerine çıkarılması yönündeki talebimizi yineliyoruz. Ayrıca finansmana erişimin kolaylaştırılması ve üretim maliyetlerini azaltacak adımların atılması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı