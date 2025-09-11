Kayseri'de Sanayi İstişare Toplantısı: Bakan Yardımcısı İnan Enflasyonla Mücadele Vurgusu Yaptı

Kayseri'de düzenlenen 'Kayseri SANTEK Sanayici İstişare Toplantısı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, "Enflasyonla mücadelede TL'nin reel değerlenmesi sürecini yaşıyoruz" dedi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Salonu'nda düzenlenen programa; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, protokol üyeleri ve sanayiciler katıldı.

Kayseri'nin sınır şehri ve limanı olmamasına rağmen Türkiye ihracatına ciddi katkılar sağladığını söyleyen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Sınır şehri olmayan, limanı olmayan ilimizde, Kayserili sanayici ve iş insanları Türkiye'nin ortasında büyük bir gayretle hem üretiyor hem de ürettikleri ile Türkiye ekonomisine ve ihracatına ciddi katkılar sağlıyor. Huzurunuzda Kayserili sanayici ve iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah sizlerin de destekleri ile şehir olarak daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Sanayimiz çok güçlü bir altyapıya sahip olmakla birlikte, önümüzde aşmamız gereken bazı zorluklar da bulunmaktadır. Özellikle enerji maliyetleri, nitelikli iş gücü ihtiyacı, finansmana erişim ve yeşil dönüşüm süreci gibi konularda desteklere ihtiyaç duyuyoruz. Üyelerimizden gelen sorun ve önerileri sizlere ayrıca arz edeceğiz ancak, Özellikle Türkiye'nin de çok önemli bir meselesi olduğuna inandığımız 12. Kalkınma Planında yer alan Doğu Akdeniz Sanayi Havzasına sizlerin desteği çok önemli. Hem deprem riski hem de sosyo-ekonomik durumun gelişmesi için Marmara havzasına alternatif Doğu Akdeniz Sanayi Havzasının gelişiminin önemli olduğunu düşünüyoruz. OSB'lerimizin gündeminde olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için gerekli yangın tesisatı yatırımlarına uzun vadeli kredi sağlanması, sanayicilerimizin üzerindeki finansman yükünü hafifletecek ve üretim süreçlerini kesintisiz sürdürmelerine önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ise gelecek dönemlerde ihracat pazarlarının rahatlayacağını söyleyerek, "Ben Kayseri'nin enerjisiyle, üretim gücüyle, on yıllara yüz yıllara sarih ticaret zekası ve gücüyle Türkiye Yüzyılı'nın inşasında en önemli bloklardan birisi olacağına yürekten inanıyorum. Biz ne kadar tüketerek değil de üreterek var olursak o kadar izzetli bir duruşumuz olacaktır. Buna bütün tarih şahitlik etmiştir. Bir dörtlü mengene sürecinden geçiyoruz ve inşallah son dönemine de geldik. Bizim kuvvetli ihracat pazarlarımızda Avrupa ve Amerika'nın faiz oranları tarihi zirvelerinde. Bu faiz oranlarının zirvede olmasının da son dönemine geldiğinin ve artık ibrenin tersine döneceği kanaatindeyiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ihracat pazarlarımızda ki Kayseri; Almanya ve Amerika gibi dünyanın en zor pazarlarına ihracat yapabilen ve kasları kıymetli kuvvetli bir ilimiz. İnşallah bu dış pazarlardaki finansal rahatlama ile birlikte ihracat pazarlarının rahatlamasının da önümüzdeki dönemlerde başlayacağı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

Oruç Baba İnan, enflasyonla mücadelede TL'nin reel değerlenmesi sürecinin yaşandığını söyleyerek, "Enflasyonla mücadelede faizlerin çok yüksek olması da ikinci kıskaçtı. Burada da tarihi zirveleri geride bıraktık. Merkez bankamız tekrar bir faiz indirimi yaptı ve inşallah buradaki sıkışıklıklar da nispeten bu nefesimizi tutma dönemine sermaye olarak sanayicimiz nispeten rahat girmişti. Şu dönemde işlerin biraz sıkıştığının farkındayız ama biraz açılmaya başladı. Bundan sonra inşallah işler biraz daha yokuş aşağı olacak burada. Enflasyonla mücadelede yine TL'nin reel değerlenmesi sürecini yaşıyoruz. Burada da en zor dönemi geride bıraktık. İnşallah enflasyon tek haneye yaklaştıkça bu reel değerlenme döneminin de kapanmasına doğru yaklaşacağız. Bu kıskaçta da zor dönemi atlattık. Biz sanayinin olduğu kadar sanayicinin de bakanlığı olduğunu hissediyoruz. İnşallah karşılıklı bereketli bir istişare toplantısı olur" dedi.

Konuşmaların ardından hediye takdim edilmesi ile birlikte toplantı basına kapalı şekilde devam etti. - KAYSERİ